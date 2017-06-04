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時雨量80公釐 斗六石榴班淹水嚴重

2017-06-04  19:12

〔記者詹士弘／雲林報導〕時雨量高達80公釐，斗六石榴班地區昨天深天強降雨造成大淹水，牛浦仔溪及外湖溪溢，大量土石灌入台三線、南仁路與榴中里福興路，馬路及民宅到處泥濘，積水最高及胸，約有6、70戶人家淹水。

斗六市長謝淑亞表示，昨晚石榴又降下豪大雨，時雨量高達80公釐，造成牛埔仔溪溢堤，南仁路與福興路約6、70戶人家受害，淹水最深及胸，最淺也到膝蓋，路上都是污泥樹枝，水退後山貓徹夜清理現場。

謝淑亞指出，地方耆老表示，過去牛浦仔溪河床很寬，近幾年經水泥化治理後，河床變窄，加上受極端氣候影響，瞬間降雨量極大，現有的河川已無法及時排水，如不設法治理，類似的情形只會持續發生。

立委劉建國昨晚趕抵現場時，發現南仁路及台三線道路泥濘，不少車輛因失控發生擦撞，立即連絡公路總局調派「山貓」及洗街車清理環境，他也表示，牛浦仔溪並不長，卻分別由水保局、第五河川局及縣府管理，看似分工合作，實際上卻自各卸責，未來應統一事權管理，才能徹底解決問題。

縣議員周秀月表示，石榴班大淹水不是第一次，但到目前還找不到根治的方法，發生災難不可怕，可怕的是無法解決，讓可預防的災難一再發生，她希望能有負責的單位找出事故的原因，提出治本的方法，真正解決問題。

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  • 斗六石榴班大淹水，「山貓」漏夜清理淤泥。（縣議員周秀月提供）

    斗六石榴班大淹水，「山貓」漏夜清理淤泥。（縣議員周秀月提供）

  • 半夜大量黃色污水沖入社區中。（縣議員周秀月提供）

    半夜大量黃色污水沖入社區中。（縣議員周秀月提供）

  • 斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

    斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

  • 斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

    斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

  • 斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

    斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

  • 斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

    斗六石榴班大淹水，水退後地面留下枯枝污泥。（縣議員周秀月提供）

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