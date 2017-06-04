大湖山莊淹水 水利處：時雨量太大

台北市2日因為梅雨鋒面發生豪大雨，導致台北市北投、士林、中山及內湖都傳出淹水情形，其中內湖區大湖山莊災情最為嚴重。（記者張議晨攝）

2017-06-04 19:36

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、張議晨／台北報導〕台北市2日因為梅雨鋒面發生豪大雨，導致台北市北投、士林、中山及內湖都傳出淹水情形，其中內湖區大湖山莊災情最為嚴重。居民點出淹水原因是人為因素，但水利處長楊明祥表示，大湖山莊淹水主要是因為山區時雨量過大，導致排水系統來不及因應，才會溢流到住宅區，並強調並無人為疏失，之後會再現勘看是否要加寬下水道或增加分流，避免再次淹水。

柯文哲於臉書表示，依東湖國小觀測站，內湖區二日降雨量約154毫米，導致淹水狀況；楊明祥則精確指出，依內湖區大湖里雨水觀測站數據，大湖里2日時雨量為87.5毫米，約為去年9月時雨量57毫米的1.5倍，為2011年設站以來最大時雨量，負荷量只有65.2毫米的排水系統無法因應。

楊明祥解釋，大湖山莊附近共有3個集水區，分別都會進入到大湖山莊排水箱涵最後排到山下的大湖公園，當湖水超過水位時，就會由20個溢流孔到康寧抽水站。

對於居民質疑連結大湖公園閘門未開啟，他澄清，閘門早在當天上午十點就開啟，而居民指的是清淤閘門，「事實上淹水地區是上游，而並非水閘門附近的下游」。而居民質疑上游滯洪池未發揮效益，楊說，滯洪池有發揮效果，否則淹水會更嚴重。

然而，台北市排水系統標準為每小時78毫米的排水量，為何大湖山莊僅有65.2毫米，楊明祥表示，當時尚未任職，不清楚實際原因，但推估應是道路面積不足，但也因此再設置滯洪池。

他補充，水利處將想辦法改善排水系統效益，但認為面對極端氣候不能無限上綱地想提升排水量，而應推動「海綿城市」，如設置透水鋪面、水銀行等，增加城市容水能力。

環保局環清科長黃寬助說，一般溝渠每半年清淤1次，若是汛期易淹水區域，則是加強巡查頻率，發現淤積就會立即清出。以大湖山莊街來說，5月8日、18日都有前往清淤，但因瞬間雨量過大才造成淹水。