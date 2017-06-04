校園變水鄉澤國 新北學校災損估473萬

金山區三和國小上週因豪雨造成積淹水，學校遊戲場全泡湯。（教育局提供）

2017-06-04 19:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕豪雨重創新北市北海岸一帶，不少學校因大雨造成積淹水，一度變成水鄉澤國，初估受損金額473萬元，受創最嚴重的是萬里區大鵬國小，包括幼兒園、音樂教室及圖書館木地板慘遭泡水。教育局表示，為安全考量，校方可彈性安排上課地點，明天全市所有學校恢復正常上課。

教育局副局長黃靜怡指出，至今天中午，共52校回報災損情形，其中12校填報災損金額，共473萬6000餘元，其餘學校評估中。受損設備可先找廠商施作，若校方有安全顧慮，可更換其他教室上課，不影響學生受教權益。

萬里區大鵬國小幼兒園、音樂教室、多功能教室、綜合教室、圖書館皆採用木質地板，因豪雨慘遭泡水，損失金額240萬元；萬里國中教學器材、低空體驗教育設施、鐵椅、活動中心音響設備損壞，損失金額65萬元；金山區三和國小低年級圖書角地板、講台、校長室辦公桌及置物櫃、校車毀損，損失金額20萬元。

大鵬國小校長唐永安表示，上週五因員潭溪水位暴漲，學校地勢低窪，淹水深度約20公分，所有木地板設施皆泡水，但沒有立即損壞，是否更換須請廠商評估，一樓多為行政辦公區，非主要教學區域，不影響學生上課，前天校園已全數清理完畢，並完成消毒作業，明天就可以正常上課。