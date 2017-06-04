蘇花如何改？ 跨界探討永續發展可行性

2017-06-04 19:09

［記者王峻祺／花蓮報導］端午連假蘇花路斷，意外引發全國關注花蓮對內、外的交通現況，曾為花蓮規劃綜合發展實施方案、現任台中市政府交通局長的王義川，今受邀參加「城市規劃與交通建設的具體對談」論壇，提及現階段前瞻計畫目地，就是為了「擴大內需！」地方政府若只提計畫而不更新可行性，恐會率先被中央淘汰。

由台灣環境保護聯盟籌備長達2個月的「好好享想花蓮」座談會，恰巧搭上熱門「花蓮聯外交通夠了沒？」、「縣內交通好了沒？」等公共議題，邀請國策顧問施信民、立委蕭美琴及高潞‧以用、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛，與大專院校教授、民間代表等產官學界代表，對談蘇花改通車後，花蓮境內交通和城鄉永續發展的可行性。

台中市政府交通局長王義川強調，這些年來花蓮城鄉發展及交通現況，並未按照當年「花蓮縣綜合發展實施方案」計畫執行，更直指那本方案「好像都沒做」，部分公務員甚至因擔心業務量增加，不願主動提案爭取中央經費。

王義川說，現階段中央推動的前瞻計畫，就是為了「擴大內需」，8千多億的經費，主要還是取自地方提出的需求後，以「加法」方式編列，並提醒地方政府，若只提計畫「要錢」，而不更新評估後續可行性，多半就會被中央滾動檢討而往後延宕，改由率先執行跑在最前端的計畫。

論壇引言人賴冠羽說，蘇花因路斷造成花蓮對外交通受到影響，聯外及境內交通現況引發民眾熱烈討論，更拉高「警戒」層級，邀請專家、民代跨界對談目的，就是希望能以務實、專業的角度，為花蓮的公共事務研議出多項可行性方案，提供地方政府進行施政參考。

國策顧問施信民任教於台灣大學化學工程學系教授，也是台灣環保聯盟創會會長，他提及「全民應該對台灣最後一塊淨土表示關心」，花蓮需要尋找出路，以最適當的發展方向進行城市規劃與交通建設，除有安全便捷的交通，也能引進人潮振興經濟，同時保留好山好水的美景及傳統文化。

立委蕭美琴則說，蘇花公路地質脆弱敏感，是數10年來的困擾，蘇花改工程優先改善路段，現階段正全力趕工，縣內對內、外交通、蘇花全線改善及鐵路雙軌電氣化確實是眾多花蓮人的期盼，將會全力推動促成，督促交通部盡快執行，持續爭取改善花蓮交通現況。