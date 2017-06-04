南投農損符合救助 綠營民代勘災兼宣傳

2017-06-04 19:31

〔記者謝介裕／南投報導〕「0601」豪雨造成南投縣農業災情嚴重，今日農委會公告南投縣也被列入農業天然災害現金救助及低利貸款的地區，縣府說，自明日6月5日起至6月14日止，農友可前往土地所在的鄉鎮市公所申辦。

南投縣府農業處表示，關於辦理現金救助部分，救助對象應符合農業天然災害救助辦法第5條規定之農民，所申報救助項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助，短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。

至於低利貸款部分，農友依實際受害情況向公所申請核發農業天然災害受災證明書後，便可填寫「農業天然災害低利貸款申請暨計畫書」向貸款經辦機構提出申請，貸款利率為年息1.04%，呼籲農友記得攜帶土地所有權狀、土地登記謄本或存續有效期間之土地委託經營、租賃契約等相關證明文件，以免白跑一趟。

南投縣受損農作物中，尤以產量居全台之冠的日月潭頭社盆地種植的絲瓜最受注目，廣達50多公頃面積的絲瓜生產專區，逾半因水災致農友付出的心血也泡湯，今日立委蔡培慧、鄉長陳錦倫、中辦副執行長湯火聖、縣議員陳昭煜等人，在民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷陪同下，冒雨實地現場關心農友並提醒注意農業天然災害救助事項，令農友感到「足甘心」。