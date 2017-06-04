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8歲童遭母虐打 身上多處瘀傷身亡 高市那瑪夏全區、桃源區4里1校 5日停班停課
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高市那瑪夏全區、桃源區4里1校 5日停班停課

2017-06-04  18:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕因受西南氣流及鋒面滯留影響，部分道路交通中斷，有致災之虞。高雄市政府宣佈，6月5日高雄市那瑪夏區全區，桃源區勤和里、拉芙蘭里、復興里、梅山里及寶山國小停止上班、停止上課。

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  • 圖為那瑪夏消防隊護岸災後復建工程。（資料照，記者陳文嬋攝）

    圖為那瑪夏消防隊護岸災後復建工程。（資料照，記者陳文嬋攝）

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