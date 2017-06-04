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豪大雨也不怕 屏東這條溪超清澈

2017-06-04  18:35

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全台河川因為豪雨不斷，造成溪水濁度飆高，許多縣市淨水場引用河川地面水，處理能力因此下降，造成限水、缺水情形，但屏東來義鄉的二峰圳卻有不同樣貌，清澈的溪水「量大質好」，讓水利專家建言，「地下水、伏流水此時不用待何時！」

上個月剛修復完工的來義鄉二峰圳，是94年前日本水利技師鳥居信平建造，在林邊溪上游以明挖方式於河床下構築集水廊道，用「地下水庫」的概念收集河床下的伏流水，因為集水過程經過砂礫過濾，即使面對豪大雨，水質依然清澈，取用無虞。

屏科大工學院院長丁澈士指出，因為豪大雨造成地面水混濁，且有機、無機化學成分混雜，原水後製處理加藥對人體也不好，伏流水沒有這些問題，尤其現在從水利署各河川局觀測網即可發現，連日豪雨讓地下水位提高，沿海地區拘限含水層更足以自噴，這個時候地下水、伏流水可以全數抽用，讓地面水快速轉成地下水。

二峰圳即使在枯水期也能穩定供水，平均每日能提供8.2萬噸的水給下游，供應量比白河水庫還多，台灣也有學者研究指出，台灣農水有近40億噸是伏流水，可裝滿全台水庫兩次，且只要1成的伏流水量就足以度過乾旱危機，但政府在伏流水投入的預算和資源相對薄弱。

丁澈士進一步表示，面對極端氣候的挑戰，在看看二峰圳的例子，就能知道現在是認識地下水、伏流水取水優勢的最佳時機，政府前瞻基礎建設計畫中，水環境建設上將投入2千5百億元，而伏流水工程就是台灣未來水資源有效運用，能安全、穩定供水的關鍵。

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  • 屏東山區間歇性豪大雨不斷，5月中旬剛完成修復的來義鄉林邊溪上游二峰圳，今天溪水清澈景象令人驚豔。（屏科大工學院院長丁澈士提供）

    屏東山區間歇性豪大雨不斷，5月中旬剛完成修復的來義鄉林邊溪上游二峰圳，今天溪水清澈景象令人驚豔。（屏科大工學院院長丁澈士提供）

  • 屏東山區間歇性豪大雨不斷，5月中旬剛完成修復的來義鄉林邊溪上游二峰圳，今天溪水清澈景象令人驚豔。（屏科大工學院院長丁澈士提供）

    屏東山區間歇性豪大雨不斷，5月中旬剛完成修復的來義鄉林邊溪上游二峰圳，今天溪水清澈景象令人驚豔。（屏科大工學院院長丁澈士提供）

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