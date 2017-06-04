天安門事件沒死人？ 日本坦克遊戲打臉

2017-06-04 18:53

〔記者吳柏緯／台北報導〕今天是64天安門事件28週年，不過中國官方至今仍避談並封鎖當年以解放軍鎮壓，甚至以坦克輾斃群眾的歷史。天安門事件發生後，日本出產的家用型電腦上推出一款名為《SPECIAL 天安門》的遊戲，模擬解放軍用坦克鎮壓天安門群眾，藉以諷刺並批評中國的所作所為。

1989年天安門事件當天，中國青年王維林（化名）以肉身抵擋坦克的畫面，成為六四事件中極具代表性的象徵，他並被稱為「坦克人」。從那時候開始，坦克也成為中國的敏感字眼。

天安門事件發生隔年，日本生產的家用電腦上推出了一款名為《SPECIAL 天安門》的遊戲。玩家將扮演開著坦克的解放軍，殺死所有意圖接近天安門的群眾，以確保政權穩定。

雖然遊戲中並未直接使用「中國」或「中華人民共和國」敘述故事的背景，但透過「天安門」、「共產主義」等字眼，以及遊戲中角色的服裝，都可知道就是在影射天安門事件。

隨著遊戲進行，廣場上的群眾會越來越多，若有人順利抵達玩家身後的天安門，遊戲將宣告結束。當遊戲結束後，將會出現字幕「在經過XXX人犧牲後，人們終於越過了那道牆並佔領天安門。以共產主義為名的獨裁制度即將崩壞，隨之而來的是真正的民主主義。」

該型號電腦僅在日本短時間販售，因此數量較為稀少，日本以外的使用者也較不熟悉，也使得《SPECIAL 天安門》並未引起關注。直到遊戲發行近20年後，才有玩家設計出Windows版本的《SPECIAL 天安門》，也因此逐漸在中港台等地引起關注，成為每年此時討論度最高的遊戲之一。

而在一些遊戲社群中，不少年輕的中國玩家透露，是因為這個小遊戲才知道曾經發生過天安門事件。