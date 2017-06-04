這裡不怕洩洪再停水！中庄調整池提早上場發揮功能

中庄調整池提早上場發揮功能。（記者李容萍攝）

2017-06-04 21:10

〔記者李容萍／桃園報導〕水利署北區水資源局在鳶山堰上游約2公里大漢溪廢河道興建全台第一個平面水庫「中庄調整池」，今年5月10日試運轉蓄水，截至昨天下午5點止，調整池蓄升水位至標高64.5公尺、蓄水量367萬噸，預定6月中旬運作時可蓄至滿水位68公尺、蓄水量約500萬噸外，石門水庫從昨晚開始洩洪10個小時，原水濁度沒升高，也有賴調整池提早上場發揮功能。

北水局趁著這波梅雨帶來的大量雨水，進行石門水庫水力排砂，為避免造成鳶山堰因原水濁度過高而影響板新地區供水，昨天傍晚提早啟動中庄調整池，以調整池乾淨的原水，支援板新水廠用水40萬噸，穩定板新地區用水。

北水局副局長邱忠川表示，自來水公司十二區管理處板新水廠，配合石門水庫水力排砂操作，昨天傍晚停止鳶山堰取水，改由北水局中庄調整池供應，並配合石門水庫放水，於昨晚8點前開啟鳶山堰全部閘門，準備冲洗底泥，以改善水質不佳問題。

另外，今天上午6點水庫啟用排砂隧道進行水力排砂期間，鳶山堰水質濁度明顯上升，中庄調整池的低濁度原水正好派上用場，板新水廠用水完全不受石門水庫洩洪或水力排砂影響。

邱忠川說，中庄調整池工程是因應93年艾利風災，於95年通過的石門整治特別條例眾多工作中之一，初次試蓄水期間即因連日超大豪雨提前上場，順利達成備援供水任務，證明足堪重任，可提供石門水庫未來颱洪期間排砂操作有更大空間，對有效減少水庫淤積，以及達成水庫穩定供水目標。