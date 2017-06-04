37歲越南外配讀高職 在台圓夢創業

37歲越南籍女子黃春莊，不僅中文流利，更積極考取美容師證照，在台一圓創業夢想。（記者張安蕎攝）

2017-06-04 21:12

〔記者張安蕎／新北報導〕嫁來台灣16年的37歲越南籍女子黃春莊，不僅中文流利，更積極考取美容師證照，一圓創業夢想，新北市立圖書館中和分館特別邀請她擔任閱讀推手，希望藉由她的勵志故事，讓更多新住民在台生活更美好。

黃春莊說，剛到台灣時，因無一技之長，只能靠發傳單或在火鍋店、早餐店打工貼補家用，為了讓自己能盡快融入台灣社會，她努力學國、台語，同時到高職上免費技藝班，考上美容丙級證照，透過不斷進修，終於如願開設美容護膚店，目前仍持續在高職上課，她的目標是考上乙級證照，將來回越南當講師，分享在台學習過程。

中和分館主任江燕鳳表示，新住民初來到台灣時，礙於語言不通、文化不同，在求職方面往往並不順利，因此館方舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請黃春莊擔任閱讀推手，在越南餐廳中，與同鄉們品嘗家鄉菜色、共讀好書與經驗交流，未來將培訓更多閱讀推手，協助新住民在台生活。

中和分館設置多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，共計2279冊，館內更舉辦「多元文化書箱」東南亞主題書展，新住民可多加利用。