| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

37歲越南外配讀高職 在台圓夢創業

37歲越南籍女子黃春莊，不僅中文流利，更積極考取美容師證照，在台一圓創業夢想。（記者張安蕎攝）

2017-06-04  21:12

〔記者張安蕎／新北報導〕嫁來台灣16年的37歲越南籍女子黃春莊，不僅中文流利，更積極考取美容師證照，一圓創業夢想，新北市立圖書館中和分館特別邀請她擔任閱讀推手，希望藉由她的勵志故事，讓更多新住民在台生活更美好。

黃春莊說，剛到台灣時，因無一技之長，只能靠發傳單或在火鍋店、早餐店打工貼補家用，為了讓自己能盡快融入台灣社會，她努力學國、台語，同時到高職上免費技藝班，考上美容丙級證照，透過不斷進修，終於如願開設美容護膚店，目前仍持續在高職上課，她的目標是考上乙級證照，將來回越南當講師，分享在台學習過程。

中和分館主任江燕鳳表示，新住民初來到台灣時，礙於語言不通、文化不同，在求職方面往往並不順利，因此館方舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請黃春莊擔任閱讀推手，在越南餐廳中，與同鄉們品嘗家鄉菜色、共讀好書與經驗交流，未來將培訓更多閱讀推手，協助新住民在台生活。

中和分館設置多元文化專區，購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等多國語言書籍，共計2279冊，館內更舉辦「多元文化書箱」東南亞主題書展，新住民可多加利用。

廣告
  • 新北市立圖書館中和分館舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請越南籍女子黃春莊（站立者）擔任閱讀推手，與同鄉們品嘗家鄉菜色、共讀好書與經驗交流。（記者張安蕎攝）

    新北市立圖書館中和分館舉辦「新住民閱讀下午茶」讀書會，邀請越南籍女子黃春莊（站立者）擔任閱讀推手，與同鄉們品嘗家鄉菜色、共讀好書與經驗交流。（記者張安蕎攝）

  • 中和分館設置多元文化專區，多國語言書籍共計2279冊，新住民可多加利用。（記者張安蕎攝）

    中和分館設置多元文化專區，多國語言書籍共計2279冊，新住民可多加利用。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：37歲越南外配讀高職 在台圓夢創業


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.