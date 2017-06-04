南彰化遇雨成水鄉 魏明谷:爭取前瞻建設治水

2017-06-04 17:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年首波梅雨鋒面帶來超級豪大雨勢，南彰化不少地區成為水鄉澤國，其中緊鄰濁水溪的溪州鄉榮光村，因為3號圳排水溢堤，村內積水及腰，近百位村民與一養護之家48名老人昨連夜撤離至安全的地方，成為彰化首個撤離村落，彰化縣長魏明谷今日一早前往災區巡視，面對災情希望整取前瞻建設計畫經費治水。

南彰化地區暴雨成災，溪州地區昨日雨量達366毫米，八卦山脈旁的二水、田中、社頭也都來到408、305與265毫米，其中員林地區下午6點到7點，單1小時雨量累積99.5毫米，雨勢相當驚人，也因此多處地區排水宣洩不及，造成不少街道、民宅淹水，其中溪州榮光村、溪湖鎮西勢里因地勢低窪，積水嚴重，居民必須撤離。

榮光村社區總幹事謝春梅表示，晚間9點過後雨勢加劇，住宅區旁的3號圳排水宣洩不及，大水不斷灌進一旁民宅裡，許多民眾都是睡到一半，床鋪浸濕後被驚醒；周姓居民說，當晚屋內淹到膝蓋、屋外淹到腰部，相當危急，幸好警消趕到，才能乘著橡皮艇撤離到置高點避難。

周姓居民說，今早水位一退便衝回家整理，發現3部機車與1輛汽車受損，客廳家具、臥室也全數泡水，損失達數十萬元，面對滿室汙泥，還要開始打起精神清掃，大嘆「不知道有誰能來幫我們！」

溪州鄉長黃盛祿表示，昨晚緊急安置松柏長照中心48位長者疏散至名倫護理之家，23名居民疏散到榮光村活動中心，大水到今日凌晨3點許才逐漸退去。

魏明谷今日前往多處地區堪災後表示，豪雨對山腳路一帶影響嚴重，員林、社頭、田中等地都受洪水波及，另外溪州、溪湖等有些地勢低窪的聚落也有積水問題，深入了解後將進行排水改善工程，也期望極力爭取更多前瞻基礎建設計畫裡的城鄉建設及水環境建設經費，提升在地治山防洪能力及整治低窪地區防水。