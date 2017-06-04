大安區老屋受損住戶撤離 法務局：國賠需有人為疏失

六月二日豪雨強襲，造成溫州街老屋天花板塌陷，住戶已由大安區公所安置。（記者張凱翔攝）

2017-06-04 20:47

〔記者張凱翔／台北報導〕六月二日因鋒面停滯影響，北市一日就降雨一六三毫米，高於六月平均單日降雨量三倍。當日大安區一處木屋頂磚造房屋頂塌陷，一對九十歲的老夫妻已被撤離安置於新生南路上的福華會館。大安區公所表示，安置住宿費由區公所負擔，災後也會提供房屋修繕諮詢。至於住戶是否可獲國賠，法務局表示要先交由工務單位勘驗，有爭議的話再由國家賠償事件處理委員會審議，但國賠條件是確定市府有人為疏失。

龍坡里長唐雲慶說，溫州街、雲和街一帶有許多台大日治時期舊宿舍老屋結構以木造、磚瓦為主，六月二日大雨衝破老房屋頂造成天花板塌陷，住戶趕忙請里長協助，之後災防中心勘查員到場便協助住戶撤離，安置在公務人力發展中心的福華會館，由大安區公所負擔三日的住宿費，日後再由家人接走安排後續住宿，但房屋修繕部分因是私人產權，要獲得國賠恐怕不容易。

法務局表示，依照《國家賠償法》必須在公務員有過失導致人民權益受到侵害，或公有公共設施設置不當、管理有疏失造成人民生命、財產損失，才能聲請國賠。這次豪雨強襲釀災是否有人為疏失責任還未定論，若造成淹水的主因是屬不可抗力天災的話，就不一定能聲請國賠，但家裡有淹水超過半公尺者，可備齊相關文件，向區公所申請天然災害救助金，每戶最高發放二萬元。

法務局表示，若北市府承認疏失，民眾可直接向義務機關請求理賠，十萬元以下由該機關直接理賠，十萬到三十萬元需經法務局同意，三十萬元以上得簽報市長同意。但案件若有爭議，就得送交國家賠償事件處理委員會審理。