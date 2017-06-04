台江學子畢業成年禮 神明穿雨衣伴行

台江鄉親及學子冒雨前進，全程共23公里。（記者蔡文居攝）

2017-06-04 17:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南社大台江分校、海尾朝皇宮及台江國家公園與共同舉辦的「台江青春伴行」，今天下午在雨中開步走，260位台江鄉親冒雨前進。其中，近百名為台江的中、小學畢業學生，也特別在畢業前參與這場走讀「台江歷史文化之路」，做為畢業成年禮，全程共23公里。

第5屆台江青春伴行，今天下午在台江鄉親們奉請海尾朝皇宮大道公、海尾代天宮尹府千歲及鎮安堂飛虎將軍，由神明穿上雨衣一路隨行陪伴守護下，從朝皇宮出發，以走路方式沿著台江山海圳綠道，渡過四草湖，縱走北汕尾海岸線，再沿著鹿耳門溪堤岸道路，預計晚間抵達鹿耳門天后宮。

台江分校執行長吳成成表示，200多位台江老中青三代，奉請台江拓墾守護神，以走路方式，走讀台江的滄海桑田歷史，象徵文化溯源，陪伴子弟認識台江先民渡海與拓墾的精神。

長安國小老師翁育民表示，今年是他第4年參與台江青春伴行，帶學生來參加則是第3次。這次參加的人特別多，班上有10幾人來參與，都是應屆畢業生，他們都覺得在畢業前能夠來台江走這一趟很有意思。

他說，這一路沿途可讓學生看到河流、濕地生態、村落文化、廟宇文化，這都是在課本上學不到，沒有體驗過的。

「台江很繪班」學員黃李淑滿說，今年帶3個孫子從小就接觸台江在地社區文化，參與社區活動也希望讓地方活絡起來，認同台江在地。

「台江武藝」吳同學則表示，他參與台江武藝擔任護駕的任務，要走完這一段路，雖然很累，但是很好玩還能訓練體力，所以明年還要繼續來走。