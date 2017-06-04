花蓮市幼新生抽籤 中籤家長媲美像中樂透

抽中花蓮市立幼兒園入學資格的家長，強調比中樂透還開心。（記者王峻祺攝）

2017-06-04 17:37

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市立幼兒園今湧入上百名家長及學童，搶抽新生入學名額，113人中，只有63名幸運兒能「中籤」就讀小班，機率約56％，讓抽中的家長比中樂透還開心，強調「時機歹歹，讀市幼確實可省下不少錢！」

花蓮市幼今早進行新生抽籤登記作業，因公幼收費低廉，讓市區上百名家長趨之若鶩，今年開放招收120人，共計170人報名，扣除符合不利條件資格而優先收託的57人後，總計113人爭取63個名額。

市幼園長曾繁杰說，受到少子化及部分國小附幼名額增加，市幼中籤率從4年前的3成，逐年成長到去年4成多，今年更首度突破5成，雖然中籤率較歷年高，但現場抽籤氣氛仍相當緊張。

他強調，因招生規定，若有雙胞胎新生，僅能由1人代表抽籤決定錄取與否，今年共有2對雙胞胎家長，均幸運抽到正取籤號，當場笑得合不攏嘴，而未中籤的家長則已準備為孩子報名其他幼兒園。

「私幼1學期，公幼可讀3年！」幸運抽中正取籤的張媽媽說，與私立幼兒園平均每學期3至4萬元相比，市幼小班學雜費一學期僅1萬8千多元，之後的中、大班又免費，加上師資也有一定水準，較能減輕家長的經濟負擔。