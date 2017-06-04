醫病》兩耳裝設人工耳蝸 助聽障者走出靜寂世界

2017-06-04 17:25

〔記者歐素美／台中報導〕台中慈濟醫院聽語暨人工耳蝸中心團隊，今天受台中市聲暉協進會邀請至台中市愛心家園答聽障者及家屬說明人工耳蝸手術等議題，耳鼻喉科主任吳弘斌表示，政府早期補助聽力障礙者政策傾向只安裝1只人工耳蝸，其實國際醫療共識肯定雙側聆聽優勢，更能協助聽障者走出靜寂世界。

吳弘斌進行人工耳蝸手術，10多年來多達150例，患者從11個月大的到85歲都有，成功率100%，經常應邀出國示範手術或發表研究心得。

吳弘斌說，造成聽力障礙的病因很多，適合接受人工耳蝸的對象也很廣泛，包括耳蝸鈣化、耳硬化症、慢性中耳炎、小耳症，甚至鼻咽癌病人等，傳統觀念認為極重度的聽障者，裝設人工耳蝸裝一耳是必需品，兩耳就算是奢侈品，事實上同時裝設兩耳人工耳蝸，在美國、澳洲等國早已蔚為醫療趨勢。

會場中，一名張姓男子患有極重度聽障，但兩耳的人工耳蝸卻相隔20年才完成，左耳留有20公分的舊傷口，是20年前人工耳蝸手留下，今年3月才裝設的右耳人工耳蝸，傷口則幾乎看不見，巧妙見證人工耳蝸發展的歷史。他說，兩邊比較起來，新的人工身蝸清晰度好很多，真的很棒。

張男的媽媽說，人工耳蝸所費不貲，以前總覺得一耳裝上人工耳蝸，能聽到就好，但其實孩子一直抱怨雜音很大，不愛說話，今年右耳安裝新的人工耳蝸後，卻發現孩子對聲音的敏銳度進步了，也變得比較愛說話，對生活周遭更加好奇，在工作與生活上更有自信。

吳弘斌指出，對於極重度的聽障者來說，兩耳都裝設人工耳蝸，更能分辨聲音的方向，有助於提升聲音的辨識度與清晰度，如果經濟能力可以負擔，不論是一次手術還是分次完成兩側人工耳蝸，可以幫助患者更有自信地擁抱人群。