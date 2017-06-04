3天豪雨終趨緩 政院撤除災害應變中心

2017-06-04 17:29

〔記者張安蕎／新北報導〕行政院長林全今天前往「豪雨中央災害應變中心」視察，因雨勢趨緩，今日下午4時宣布撤除應變中心，回復常態開設，林全表示，過去3天受滯留鋒面及西南氣流影響，對台灣大部分地區造成災害性雨量，所幸在中央與地方所有同仁努力下，將災損損失侷限在最小範圍。對於此次豪雨期間受到損失的民眾，他代表政府致上最深的慰問，並將動員全部力量，儘速協助民眾重建家園、恢復正常生活。

林全強調，鋒面只是暫時減緩尚未離去，各級政府及全體國人仍應嚴陣以待，不可掉以輕心。未來旱災、水災併存可能為常態，籲請各界謙卑面對大自然，向大自然學習。

林全讚許，此次氣象局的預報能力已有顯著精進，也首次在汛期運用災害告警系統，將各項告警服務直接透過手機提醒民眾注意，讓民眾相當有感，值得肯定，氣象局應再接再厲，持續提升技術通報能力。

有關後續復建工作，林全指出，依中央氣象局氣象預報資料，豪雨過後天氣即將轉趨炎熱，請環保署督促各地方政府環保單位儘速完成淹水後的廢棄物清除與環境消毒工作；並請衛福部嚴密監控，防杜傳染病疫情發生。另因大雨過後積水情形仍嚴重，為避免蚊蟲孳生而衍生登革熱等疫情，請各地方政府務必加強對民眾宣導及清理工作。

針對農業損失，林全請農委會即刻啟動農損會勘及救助機制。在農產品供需及價格方面，目前尚且穩定，但為防止不當價格哄抬，行政院消保處已於昨天啟動查價機制，請農委會與消保處持續密切注意市場價格波動情形，並隨時啟動相關穩定機制。

政府已啟動豪雨復建專案，請行政院公共工程委員會協助地方政府儘速完成各項工程搶修搶險的提報、會勘及經費核定；另請交通部公路總局會同地方政府儘速搶通中斷的道路，並應本於務實原則評估，採取長久性、整體性的規劃，避免一再受損。

針對學校校舍受損情形，林全請教育部儘速盤點完成，並擬定修復計畫，並如期如質完成，以確保學生安全的學習環境。豪雨過後有部分河川地區溪水濁度飆高，短期內恐影響淨水廠處理的能力，請台灣自來水公司全力調度較清淨水源供應民生所需，也請民眾在此期間共體時艱，節約用水。

林全指出，此次豪雨災害充分顯示氣候變遷對於生活環境的嚴重威脅，政府目前推出的「前瞻基礎建設計畫」，已結合低衝擊開發及出流管制等理念，讓水與國土結合，期望營造韌性台灣。

林全進一步指出，有關外界關切的大武崙溪災情，由於大武崙溪流域跨2個行政轄區，請經濟部提出長期、結構性的整治計畫，若為「流域綜合治理計畫」可容納的預算，應儘快辦理；若非該計畫可容納的預算，可由「前瞻基礎建設計畫」未來的水環境部分經費優先處理。

中央災害應變中心指揮官經濟部長李世光表示，依據情資研判資料，由於降雨已逐漸緩和，水電維生、交通運輸等關鍵基礎設施均已逐步恢復正常。地方政府已展開各項復原工作，民眾生活恢復日常運作，因此「0601豪雨中央災害應變中心」將自今日下午4時撤除回復常態開設，經濟部則維持二級開設。後續各項復原、救助等工作，請各部會本於權責，協助地方政府持續辦理。

李世光表示，汛期期間仍可能發生颱風豪雨，請各級政府同仁，秉持此次豪雨應變整體團隊合作的精神，辦理各項應變處置作為。感謝各級政府救災同仁於此次豪雨應變期間，充分發揮團隊精神，同心協力，確保民眾生命安全，將人員傷亡及災害損失降至最低。