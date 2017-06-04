雨勢漸緩 民航局解除應變中心

2017-06-04 17:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣連日豪雨使班機大亂，民航局成立應變中心因應，中央氣象局指出雨勢將於明天（5日）逐漸減緩，民航局也宣布於今日下午4時30分解除應變中心，並統計至應變中心解除止，今日國內線包含立榮松山飛南、北竿在內的5班共取消20班，另有延誤5班，國際線沒有班機取消，但有2班延誤。