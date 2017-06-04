鋼鐵人4.0職場體驗計畫 歡迎青年報名

勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」進入最後報名階段，今辦理說明會，包括應屆畢業生、在校生、求職中的青年學子近70名熱情參與，歡迎青年把握6月11日前的報名期限。（記者黃建華攝）

2017-06-04 16:27

〔記者黃建華／高雄報導〕提供青年累積軟實力、增進實務經驗機會的勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心（YS）「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」進入最後報名階段，今辦理說明會，包括應屆畢業生、在校生、求職中的青年學子近70名熱情參與，歡迎青年把握6月11日前的報名期限。

今年已邁入第4年的鋼鐵人職場體驗計畫，結合百貨服務業、電子智慧票證、文創出版與運輸交通業等21家大型知名企業，釋出行銷、企劃、策展、公共事務、門市營運與值班站長等多元體驗職缺，將招募120位青年參與，透過2週培訓期的魔鬼訓練，再從中篩選出至少35位表現優異的青年至企業進行3～5天的實際職場體驗。

曾參加鋼鐵人3.0的青年余振弘表示，去年對未來感到徬徨時參與鋼鐵人計畫，在培訓過程中，不僅調整好自己的就業心態，累積訓練出良好應變能力，更順利進入台虹科技體驗PCB工程師的職位，獲得主管的高度肯定，退伍後，也順利至電機工程產業擔任工程師。

參與「鋼鐵人4.0職場體驗計畫」不限學系、不看成績，只要青年有行動的決心都會是企業搶著要的「職場鋼鐵人」，第一階段報名截止日期為6月11日，開放120位名額，依報名先後額滿為止，7月1日至18日，將進行密集2週的培訓課程，協助報名職場體驗計畫的青年朋友們，學習品牌經營、策展、社群經營與工作態度、溝通與臨場反應等實際課程，預計於7月下旬後通過考驗的年輕朋友將至企業進行3～5天職場體驗，名額有限，歡迎想成為職場「鋼鐵人」的年輕朋友們趁早報名，詳情請上報名網站，洽詢電話07-2313232。