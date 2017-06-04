紅樹林疏伐奏效 蟹將蝦兵光復香山溼地

新竹市香山濕地的生態多樣性恢復了，包括少見的斯氏沙蟹也現蹤。（記者洪美秀攝）

2017-06-04 16:31

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市香山溼地過去因紅樹林過度擴張，造成原棲地環境生態被限縮，市府前年進行紅樹林疏伐，恢復溼地原本風貌，最近發現整治區內的魚蝦貝類已回復生機，不僅提供水鳥食物、且還原水鳥棲地，包括黑面琵鷺都回來了，其他像台灣招潮蟹、斯氏沙蟹、和尚蟹等眾多珍貴物種紛紛現蹤，溼地生態多元。

長期研究香山溼地物種的新竹市環保局副局長洪明仕說，市府去年完成三姓公溪以南、海山漁港以北紅樹林疏伐工程，範圍涵蓋高大植株密集區59公頃，小苗擴散區289公頃，清除面積達348公頃，已抑制紅樹林擴散，也漸恢復溼地的生物多樣性。

經過調查，香山溼地的魚蝦貝類已回復生機，且水鳥棲地也回來了，溼地周邊的小黑蚊也少了，附近環境衛生也獲改善，河口排洪功能也提高，降低鄰近地區淹水威脅。

市府產發處表示，過去香山濕地尚未發生紅樹林危機時，曾是許多珍貴物種的棲息地，如鴨嘴海豆芽、台灣招潮蟹、斯氏沙蟹、和尚蟹、雲林菀草、甘藻等，但紅樹林擴張後，造成環境土壤質地、養份不利生長，生物受到影響，數量顯著下降。

在清除紅樹林後，產發處進行1年的生態觀察，最近已有具體成果，原本紅樹林阻礙水流現象已解除，原紅樹林處表層粉泥經歷一年時間沖洗，表面已較硬實且表層漸趨沙質化，沙質化濕地提高環境中有機物累積量，行人行走時不再出現陷入泥濘窘境，顯見泥化現象已改善。

市府產發處表示，香山濕地是大甲溪以北最大的潮間帶濕地，1996年在國際拉姆薩公約組織會議中，被列為「東亞水鳥保護網棲息地」一環，擁有豐富生態資源，是新竹市重要資產。

市長林智堅說，市府去年進行香山濕地沿線改造，包括紅樹林疏伐、美山區風情海岸體驗步道、海山漁港停車場、金城湖區賞鳥平台、觀海平台等，目前都已進入施工尾聲，將還原香山溼地美景，展現香山溼地的多樣性，歡迎市民來感受不一樣的香山溼地風情。

新竹市香山濕地的生物多樣性回來了，其中和尚蟹大量現蹤是指標生物。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地生態多樣性回來了，其中少見的清白招潮蟹也現蹤。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地的生態多樣性恢復了，包括少見的斯氏沙蟹也現蹤。（記者洪美秀攝）

新竹市香山濕地的生物多樣性回來了，其中濕地棲地底部的甘藻和鴨嘴海豆芽等植物都回來了。（記者洪美秀攝）