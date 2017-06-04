高市本週8場徵才 逾900個工作機會

2017-06-04 16:07

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市勞工局訓練就業中心本周8場徵才，包括科技業、製造業、住宿及餐飲服務業、批發零售及量販業、清潔保全業等共釋出924個工作機會。其中6月10日將於三民就業服務站，舉辦「青年就業暨暑期工讀聯合招募，有「統一超商、家樂福、黑橋牌、三商行」4家業者招募工讀生、門市服務員及儲備店長等87個職缺，青年學子別錯過！

6月6日（二）上午9時30分，「六角國際」餐飲集團旗下品牌「杏子豬排」，將在勞工局1樓大禮堂，招募服務人員、產品製作人員等30名；當日還有「汎美檢驗科技、百州機電、和發冷凍食品」等8家廠商參與，總計96個工作機會。

6月7日（三）下午2時有2場徵才。「漢衛保全、華新科技」等5家廠商，在三民就業服務站聯合釋出233個職缺；另一場在鳳山就業服務站，由「瑞儀光電」招募5名作業員。

6月8日（四）下午2時辦理2場徵才。左營就業服務站，由「青宇企業、台灣雙葉電子、台灣福雷電子」等8家廠商，招募服務員、儲備幹部及生管助理等143個職缺；另外「泰立富食品、慶橋實業、亞瑟環境清潔」等5家廠商，在鳳山就業服務站聯合招募69名員工。

6月9日（五）下午也有2場徵才。下午2時在鳳山就業服務站有「盧山興業、高吉貿易、中信造船新天二廠」等5家廠商，聯合釋出95個工作機會；下午2時30分，「斯特樂科技、燁聯鋼鐵、川湖科技」等6家廠商，在清豐里活動中心招募工程師及行銷市調業務員等166個職缺。

因應暑期打工潮將至，6月10日（六）上午9時30分，將於三民就業服務站舉辦「青年就業暨暑期工讀聯合招募活動」，「統一超商、家樂福、黑橋牌、三商行」將徵求工讀生、門市服務員及儲備店長等87人，歡迎青年學子應徵！