躲過風災及低溫 紅葉熱帶水蜜桃台東市開賣

延平鄉水蜜桃農友：這兩周都可在台東市區買到熱帶水蜜桃。（記者王秀亭攝）

2017-06-04 16:08

［記者王秀亭／台東報導］台東延平、海端鄉熱帶水蜜桃受到天氣影響，今年產量減半，不過，延平鄉公所仍貼心幫農友在台東市南京路設攤，今天載著清晨採收的水蜜桃到台東市區的農友胡再福表示，自家果園位於延平鄉紅葉部落後山，接連躲過去年莫蘭蒂風災，及今年2、3月的低溫，未來2週都是品嘗時機。

胡再福表示，果園位於海拔7、800公尺的紅葉後山，每年水蜜桃都是部落裡最晚採收的，也因位於較高海拔，及最晚成熟，雖然莫蘭蒂颱風重創紅葉村，這片果園只有聯外道路變得柔腸寸斷，果樹皆安然無恙，開花結果期也未遇上低溫，在鄉內各水蜜桃果園一片減產中，產量未受太大影響，不過，要對抗的卻是來搶果實的台灣獼猴。

胡再福說，因為十幾年來都是鄉內最晚採收的，少了同行的競爭，卻要和獼猴比賽，去年太晚帶獵犬上山看顧果園，好多水蜜桃果實被獼猴提前品嘗而報銷，今年提前帶狗上山，幸運保住了多數水蜜桃。

由於今年延平、海端兩鄉水蜜桃減產，多數農友採收的水蜜桃只足夠賣給親友及熟客，胡再福說，自家果園產量夠，因此在延平鄉公所協助下，在台東市設攤，預計這一周進入盛產期，只要天候狀況許可，都會當天現採直運下山，在台東市南京路廣場開賣。