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國中會考成績9日出爐 中市推填志願諮詢專線

2017-06-04  16:07

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績將在9日出爐，不少考生關心免試入學選填志願事宜，台中市教育局規劃12年國教適性入學諮詢團，提供諮詢專線外，另結合市府1999系統，即日起至27日協助解答學生、家長升學相關疑問。

教育局指出，國中教育會考結束，考生與家長關注的會考成績將在9日公布，因高中職免試入學訂20日到27日中午12點時開放志願選填及序位查詢，因志願選填可能影響升學志願，特地由12年國教宣導團種子教師、學輔中心輔導人員及候用校長組成12年國教適性入學諮詢團，提供專線04-25279131，另結合1999專線提供升學諮詢服務。

教育局提醒考生，在選填志願前，考生可先查詢個別序位比率及累積人數區間，作為志願選填參考，另考量興趣、性向、選填學校特色等因素，確認選填志願方向，因中投區學校多僅辦理免試入學招生，建議考生選填30到50個志願，以免發生高分落榜遺憾。

此外，教育局提醒，免試入學雖自20日才開始志願選填，但若考生在免試報名之前已錄取直升入學、特招職業類科甄選及已放榜的技優生甄審與實用技能班，若要參加免試入學志願選填，必須在規定時間內完成放棄聲明，否則將被免試系統排除，無法進行選填，請考生注意相關規定。

教育局指出，選填志願完成後，由各國中29日、30日向免試入學委員會統一報名，免試入學分發結果訂7月11日公告，學生7月13日向錄取學校報到，未錄取的學生則另直接洽詢未額滿辦理續招的高中職校升學。

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  • 國中會考成績9日出爐，台中市推出考生選填志願諮詢專線。（圖：教育局提供）

    國中會考成績9日出爐，台中市推出考生選填志願諮詢專線。（圖：教育局提供）

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