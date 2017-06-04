原水濁度高 中市約2萬戶減壓供水

原水濁度太高，導致豐原給水廠處理量下降。（圖由自來水公司提供）

2017-06-04 16:02

〔記者張菁雅／台中報導〕連日降雨導致大甲溪濁度高，自來水公司豐原給水廠處理能力下降，短少出水量約10萬噸，以致台中市部分地區水壓降低，約有2萬戶受影響，甚至太平、北屯區部分用戶無水可用，自來水公司第四區管理處已設置12處臨時供水站，供民眾前往取水。

自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，台中地區受滯流鋒面及西南氣流影響，自6月2日起連續降雨，大甲溪上游集水區降雨量達700毫米，大甲溪仍持續維持高濁度（7000ntu以上），連日高濁度原水到達豐原給水廠淨水處理能力上限，以致出水量大減，短少出水量約10萬噸，造成台中部分地區水壓降低、管末及高地區水壓極低。

目前減壓供水地區包括台中市北區、北屯區、太平區、東區、大里區、霧峰區及支援彰化地區，影響約2萬戶。而包括大里區健民路、健東路及北屯區祥順路都有用戶反映停水，第四區管理處副處長林清鑫指出，這些用戶都是位在大樓旁邊的透天厝，因供水會先進入大樓地下室的水池，當水壓降低時，旁邊透天厝就會容易停水，建議可裝設蓄水設備。

林清鑫也說，必須等降雨緩和、上游排洪量減少、原水濁度降低，才能逐步提高出水量及恢復正常供水，保守估計可能要到明天晚上才能恢復正常供水。

另外，因應水壓降低，第四區管理處針對管末及高地區派水車及設置臨時供水站。臨時供水站設置地點如下：

1.大里區健民里健康一街旁（健康國宅守衛室旁）

2.大里區健民健東一街51號前

3.太平區中山里大源二街與中山路二段541巷口（中山活動中心前公園）

4.太平區頭汴里北田路20號（頭汴國小前）

5.太平區光華里大興路201號（藝文中心前）

6.太平區福隆里東方街14-1號（東方大鎮）

7.太平區坪林里中山路二段116號（太平國中前）

8.北屯區水景里東山路1段145號之10前（玫瑰新村）

9.北屯區和平里建和路2段245號及軍福15路交叉口

10.北屯區廍子里環太東路680號前

11.北屯區廍子里環太東路702號前

12.北屯區廍子里環太東路730號前