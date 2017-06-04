「古禮收涎」闖關 幼童真古錐

大甲托育資源中心舉辦親子活動，吸引許多家長帶著小朋友參加。（記者歐素美攝）

2017-06-04 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學幼兒保育系承辦大甲托育資源中心，今天在大甲鎮瀾文化館舉辦「一起來體操」親子活動，現場共設計7個關卡讓大小朋友一起活動，還加入「古禮收涎」關卡，藉此提醒家長注意嬰幼兒每個階段的發展情形，並多多利用市政府提供的豐富托育資源。

「一起來體操」親子活動今天共吸引約600名親子到場，主辦單位在現場共設計了跨欄快手、拼圖好手、勇闖平衡島、投籃高手、射飛鏢、古禮收涎與套圈圈等關卡，希望透過系列精彩活動，增進親子互動。

活動由家長培力團體表演的「袋鼠森林音樂坊」音樂劇揭開序幕，透過音樂劇宣導所有可免費使用的托育資源，包括提供0～3歲嬰幼兒課程、玩具圖書借閱、嬰幼兒專業諮詢與轉介服務、結合在地文化資源辦理親子活動、親職教育成長課程等。

其中，首次辦理的「古禮收涎」關卡，吸引不少家長帶著4個月左右大的寶寶或是從來沒有收涎過的嬰幼兒，一起來體驗這項傳統的「收涎」習俗，小BABY脖子上掛著紅線串起的餅乾，小手忍不住抓來聞香，模樣非常可愛。

弘光科大幼保系副教授張斯寧表示，「收涎」是替4個月大的嬰兒收嘴邊垂涎，讓嬰兒發育更加順利，傳統「收涎」是用紅線把12塊餅乾串起來，請長輩、親友扳開餅在寶寶嘴邊抹一抹，同時說吉祥話給予祝福。從嬰兒口腔發展來看，「收涎」象徵把口水都收了起來，祈求孩子不再流口水，開始進食需要咀嚼的食物，並為日後學習說話做準備。

張斯寧指出，家長培力團體是由使用過托育資源的志工家長組成，由他們宣導資源中心最具代表性，也是協助推廣資源中心服務的好幫手，他們和工作人員一起參與地方性活動，提供托育、幼兒教養、健康照顧等諮詢，也協助有早療需求嬰幼兒的轉介服務。