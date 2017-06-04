回報搶災進度 朱立倫與北海岸區長視訊

新北市災害應變中心今天維持二級開設，市長朱立倫下午主持工作會議，了解災後復原進度。（記者賴筱桐攝）

2017-06-04 15:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕豪大雨襲台，重創新北市北海岸一帶，新北市災害應變中心今天維持二級開設，下午2點市長朱立倫主持工作會議，和三芝、石門、金山、萬里區長視訊連線，了解災後復原進度，金山傳出有人受困山區，朱立倫表示，須確保物資運送無虞，盡快搶通聯外道路。

金山區長陳國欽回報，永興里51位受困民眾，昨天在當地里長陪同下，副市長侯友宜逐戶探視，並發送民生物資，道路、水電及通訊昨晚皆已搶修完成，但今天早上又有一處道路坍方中斷，8名人員聯外交通受影響，摩托車無法進出，但人可通行。

朱立倫要求區公所每天派員探視居民，關心生活狀況，並確保物資和水電無虞，定時向市府回報。

另外，金山區員潭溪堤防因水利署第十河川局施作工程，將堤防拆除，朱立倫指示市府進行緊急處理，目前已用鋼板及消波塊填補缺口，預計2週內完工。

萬里區長謝文祥表示，焿子坪有一處溫泉會館附近因土石坍方，造成道路有40公尺中斷，已取得地主同意進場搶修，將搭建簡易便道，預計後天完工。另外，萬里國中及萬里國小公共區域清潔皆已完成。