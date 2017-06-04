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原水濁度高 中市約2萬戶減壓供水
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台中柳川景觀 經豪雨驗證硬體結構無損壞

豪大雨造成柳川水位上漲。（台中市水利局提供）

2017-06-04  15:34

〔記者歐素美／台中報導〕台中市連日豪大雨，最高日雨量高達556毫米，中區柳川昨水位高漲，但硬體結構並無損壞，顯示建設強度足夠；台中市水利局長週廷彰表示，柳川中正柳橋至民權柳橋景觀河段，6月1日起河道部分暫停開放，現場並有警報器及保全駐守，呼籲民眾在暫停開放期間，切勿進入水岸區，避免造成危險。

水利局指出，柳川排水經環境改善營造後，除提供民眾一個優質的河岸景觀環境，也兼具市區排洪功能，規劃之初即已考量防洪需求、景觀空間、水質改善和後續維管等規劃，透過都市計畫變更，拓寬河道兩側8公尺，打造河岸親水景觀空間，同時也是河川行水區，遇豪雨來襲，則能提供排洪功能。

今年自進入汛期後，水利局即完成柳川河道的清理工作，中央氣象局發佈中南部豪雨特報後，市府並宣布自6月1日至5日，柳川中正柳橋至民族柳橋段河道部分暫停開放，現場並有警報器及保全24小時駐守，以確保民眾遊憩安全。

水利局也表示，大雨挾帶大量洪水與泥沙、樹枝等，在完善的維護機制下，市府將在水退後1天內盡速清理完畢，希望在最短的時間內提供市民一個兼顧品質、水質及環境景觀的親水水岸。

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  • 豪大雨造成柳川水位上漲。（台中市水利局提供）

    豪大雨造成柳川水位上漲。（台中市水利局提供）

  • 柳川經得起豪大雨考驗，景觀硬體未受損。（台中市水利局提供）

    柳川經得起豪大雨考驗，景觀硬體未受損。（台中市水利局提供）

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