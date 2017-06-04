曾歷經八仙樂園塵爆 中國學生畢業了！

交通大學兩名中國學生莊楚君（中）和陳靈丹（左二）兩人經歷八仙樂園塵爆意外，經住院和復建，今年都順利從傳播所和應藝所畢業了。（圖由交大提供）

2017-06-04 15:46

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學與交通大學今天都舉行畢業典禮，學生開心拋學士帽象徵畢業，此外在八仙樂園因塵爆受傷的2名中國籍交大學生也順利從研究所畢業。清大獲梅貽琦獎章的學生陳芝葳也以擔任國際志工經歷獲肯定。2校校長都都祝福畢業生開啟人生新旅程，展望未來。

交通大學校長張懋中恭喜畢業生成功達陣人生的重要階段，鼓勵畢業生發揮潛力與天賦，能提出挑戰，在踏出校園後開展無限生涯，開創人生新頁。

交大也頒發傑出貢獻獎，包括服務類5名、體育類24名和綜合類3名學生，其中獲服務類傑出貢獻獎的運輸與物流管理學系陳俞心是交大OPEN HOUSE企業校園徵才小組總召集人、TEDXNCTU策展人，帶領團隊舉辦企業校園徵才活動，展現領導者的風範。

此外，來自中國的莊楚君就讀交大傳播所，與就讀應藝所的陳靈丹，2名中國學生都遇上前年的八仙塵爆意外，歷經昏迷、治療與復健，今年都順利畢業，她們說，「塵爆是既有的事實，所以我接受傷痛、給自己一個擁抱，然後在落後於同齡人的起跑線和時間點時，想辦法用更快的速度追回來」，努力活出更美好的第2個人生。

清華大學也舉行畢業典禮，校長賀陳弘與畢業生談「價值選擇」，期許清華學子未來都能堅持做對的事情，提醒畢業生「創新不能沒有誠信，成長的過程不能迷失方向」。

今年是清華大學與新竹教育大學合校後首度舉辦畢典，2校區的碩、博士生都參與畢業典禮，南大校區的畢業生以大學4年1362天的航行為主題，為每位畢業生特製薪傳小物，期許畢業生看過去的自己，檢視現在，思考未來。

今年獲畢業生最高榮譽「梅貽琦獎章」的有生科院陳芝葳、數學系黃靖雯、電機系林沅廷、外語系張芷婕、物理系詹予欣、科管學士班劉雅涵、化工系廖奕竣、工科系李宇哲。

其中生命科學院學士班畢學生陳芝葳以醫學科學為主，外文為輔，除擔任國際志工，也已準備到美國杜克大學設在新加坡國立大學的醫學院深造。她希望以自己從小體弱多病，氣喘、過敏性鼻炎、異位性皮膚炎纏身的經歷，研究疾病和醫學科學，期許為偏遠地區醫療貢獻所長。