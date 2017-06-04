新世代籃球賽開打 HBL球星也來助陣

新世代盃國小籃球錦標賽開幕，立委江啟臣贈送紀念球給承辦學校。（記者歐素美攝）

2017-06-04 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕新世代盃國小籃球錦標賽今在豐原富春國小開打，共有32隊參賽，台中市HBL籃球選手王偉丞、鍾凱聖、林俊恩、白曜誠、溫楷倫也來共襄盛舉，一起投籃為活動成功募得125000元。

新世代盃國小籃球錦標賽是由台灣新世代關懷協會與在地企業-墨力企業股份有限公司、一芳水果茶發起舉辦，這是一個專門為國小4、5年級學童舉辦的市級比賽，今年邁入第2屆，由社口、岸裡及富春國小承辦，希望向下扎根，讓優秀的球員能夠留在台中的國、高中。

開幕典禮今天在富春國小體育館舉行，出身台中市的HBL傑出籃球員，包括年度HBL助攻王-青年高中的王偉丞、鍾凱聖、林俊恩；東山高中白曜誠；后綜高中溫楷倫等也來共襄盛舉，象徵傳承。

開幕式中，台灣新世代關懷協會理事長、立委江啟臣、墨力國際公司董事長柯梓凱、傑出球員及現場貴賓一同投籃，限時3分鐘投下35球，為活動成功募得12萬5000元，掀起全場高潮。

江啟臣表示，去年舉辦第1屆比賽時，收到地方熱烈的迴響，特別是鼓勵孩子們培養籃球運動的樂趣，進而提升籃球人才素質，還有國中球隊特別來觀察本賽事，發掘明日之星。去年邀請回來的蔣淯安、蘇奕晉都是在地的好手，今年入選國家隊，這次邀請的HBL球星也都是在地出身的孩子，更可能是未來國家籃壇重點球員，期待未來本賽事出來的孩子，都是我們籃球的明日之星。

墨力國際股份有限公司董事長柯梓凱則表示，自己非常熱愛籃球運動，去年看到小朋友奮力的表現，深受感動，決定繼續贊助本賽事，他也希望未來自己的孩子能夠跟這些孩子一樣，在球場上體驗籃球的樂趣。

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新世代盃國小籃球錦標賽在豐原富春國小開幕。（記者歐素美攝）

新世代盃國小籃球錦標賽開幕，與會人員限時投籃為活動募款。（記者歐素美攝）