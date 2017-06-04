災害救助 農委會主委：農損改全區認定

農委會主委林聰賢表示，希望一週內確認災情。（記者詹士弘攝）

2017-06-04 15:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕農委會主委林聰賢今天視查雲林縣災情，除公告「有豪雨災情者縣市，都是農業天然災害現金救助地區。」為了簡化並放寬農損認定標準，農損也由過去的個案認定，改成全區做主要認定，程序簡化。

林聰賢：盼一週內確認災情

林聰賢表示，全台從新北市、中、南部都有豪雨災情，經各地彙整，農委會今天公告有受到豪雨災情者，都屬於農業天然災害現金救助地區，請地方政府盡快協助農民系統回報，災害應變機制，首先速報，下午和雲林縣政府開會，請各鄉鎮市公所改良場及農糧分署盡快公告，一週內確認災情，救助輔導方案即刻到各縣市幫助農民。

林聰賢說，過去天然災害農損程度是依個案處理，現在改為全區做主要認定，程序簡化，農民可用手機先為農損狀況拍照存證，未來水稻補助每公頃1萬8000元、蔬菜葉菜類每公頃2萬4000元，其他部分如雲林落花生則由地方政府各別斟酌，都列天然災害救助項目。

縣長李進勇也表示，申請農業天然災害現金補助，農損程度必須超過2成，但如果中央與地方農損認定標準沒有共識，一定會「後患無窮」， 農損認定標準會引起農民與政府很大矛盾，希望這次建立一套模式，最快時間、最合理方式，處理農損救助。

20％損失認定標準，將由農委會、地方縣市政府、鄉鎮市公所及第一線查勘人員建立認定標準共識，尋求執行共識。