沒被雨水打趴 五峰5月甜桃甜滋滋上市

新竹縣五峰鄉的5月甜桃沒被這波雨水打壞，依舊鮮、美上市。（記者黃美珠攝）

2017-06-04 15:11

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣五峰鄉五月甜桃上市了，而且沒有被近日的大雨給打垮！縣府跟鄉公所今天在竹北新瓦屋客家文化保存區聯手促銷、展售，還用100份「早鳥禮」，號召百人示範率先掏荷包買五月甜桃，好康就是給這百名早鳥饕家享有購物優惠，還可體驗雪霸の冷泡茶的新鮮口感。

喜歡甜桃滋味的人，今天傍晚以前，都可以就近在竹北市區買到五峰的5月甜桃，不用跋山涉水上山去挑選。

五峰鄉公所農經課表示，該鄉的5月甜桃過去栽種的經濟面積有47公頃，年產值可以到3800萬元。

但因桃樹樹枝會老化，加上老農民廢耕或休耕，願意返鄉接手的青農不多，所以今年經濟面積萎縮只有20公頃，預估產值只剩下1600萬元。

近日的大雨雖然會威脅這些蜜桃的品質和風味，該課近日在做農災的查報中，但是幸好他們的桃子是5月桃，雖然還有半個月才會是產季尾聲，但因配合今天在竹北的促銷活動，農民們提早採收、包裝，所以在大雨落下前幾乎都已經採收了一半，不致影響品質。

不過，因為五峰鄉沒有農會、水蜜桃產銷班的組織也還不夠健全，所以農戶幾乎都是沿著縣道120線自己擺攤自己賣，以致於在大雨過後道路難行、甚至坍方的狀況下，如何把已經成熟、也採收的5月甜桃即時送到饕家手上是另1個大問題。

該課建議喜歡吃5月桃的民眾，可以透過該課媒合，讓農家跟消費者之間的溝通管道，不因天雨的現實困境而受阻。