| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
原水濁度高 中市約2萬戶減壓供水
 首頁 > 生活

沒被雨水打趴 五峰5月甜桃甜滋滋上市

新竹縣五峰鄉的5月甜桃沒被這波雨水打壞，依舊鮮、美上市。（記者黃美珠攝）

2017-06-04  15:11

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣五峰鄉五月甜桃上市了，而且沒有被近日的大雨給打垮！縣府跟鄉公所今天在竹北新瓦屋客家文化保存區聯手促銷、展售，還用100份「早鳥禮」，號召百人示範率先掏荷包買五月甜桃，好康就是給這百名早鳥饕家享有購物優惠，還可體驗雪霸の冷泡茶的新鮮口感。

喜歡甜桃滋味的人，今天傍晚以前，都可以就近在竹北市區買到五峰的5月甜桃，不用跋山涉水上山去挑選。

五峰鄉公所農經課表示，該鄉的5月甜桃過去栽種的經濟面積有47公頃，年產值可以到3800萬元。

但因桃樹樹枝會老化，加上老農民廢耕或休耕，願意返鄉接手的青農不多，所以今年經濟面積萎縮只有20公頃，預估產值只剩下1600萬元。

近日的大雨雖然會威脅這些蜜桃的品質和風味，該課近日在做農災的查報中，但是幸好他們的桃子是5月桃，雖然還有半個月才會是產季尾聲，但因配合今天在竹北的促銷活動，農民們提早採收、包裝，所以在大雨落下前幾乎都已經採收了一半，不致影響品質。

不過，因為五峰鄉沒有農會、水蜜桃產銷班的組織也還不夠健全，所以農戶幾乎都是沿著縣道120線自己擺攤自己賣，以致於在大雨過後道路難行、甚至坍方的狀況下，如何把已經成熟、也採收的5月甜桃即時送到饕家手上是另1個大問題。

該課建議喜歡吃5月桃的民眾，可以透過該課媒合，讓農家跟消費者之間的溝通管道，不因天雨的現實困境而受阻。

廣告
  • 新竹縣政府和五峰鄉公所今天聯合在竹北舉行5月甜桃促銷展售會。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府和五峰鄉公所今天聯合在竹北舉行5月甜桃促銷展售會。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 5月桃 五峰鄉 水蜜桃 甜桃
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：沒被雨水打趴 五峰5月甜桃甜滋滋上市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.