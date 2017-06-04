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原水濁度高 中市約2萬戶減壓供水
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和平、東勢大雨停歇 撤離民眾今返家

2017-06-04  15:12

〔記者歐素美／台中報導〕豪大雨造成台中市山城地區多處道路坍方、路樹倒塌、山坡土石滑落等，和平區及新社區50位民眾3日晚上緊急撤離到旅館、活動中心或投靠親友，今日雨勢停歇，居民迫不及待返家，東勢區往和平區達觀、自由的中47線也搶通，河川水位也下降，沿線居民終於略為安心。

昨晚8點左右，和平區松鶴部落因連日豪雨被列入紅色土石流警戒區，部落內松鶴一溪、二溪及三溪有山洪爆發引發土石流危險，和平警分局接獲緊急應變中心通報，立即派遣谷關所所長劉峪銓、警員潘明賢前往松鶴部落，配合區公所、里長、消防局及麗陽營區等，於9點半左右開始撤離野溪沿線的15戶37人，其中7人就近前往社區活動中心安置，30人則前往依親；另梨山松茂地區也有8人，被撤離就近安置到附近旅館。

新社區昨晚7時也撤離福興里2戶5名居民，暫時安置至東勢金家園旅社。區長劉孟富表示，昨晚大福興里野溪水色非常黃濁，可能發生土石流，才趕緊安排2戶居民撤離。今天一早雨勢停歇，居民即迫不及待返家。

東勢區台八線9公里處的東關路段，路樹倒塌，茅埔派出所副所長郭文達、警員賴重漢昨晚不畏風雨穿著雨衣合力將倒塌的路樹移至路旁，以保持道路交通順暢。

另新社區種苗場旁3米深的主要排水「九渠溝」及東勢高工後方的石角溪水位上漲，區公所昨分別緊急封閉產業道路及附近橋樑，禁止通行，今天上午水位下降，紛紛解除預防性封閉及封橋；另東勢區往和平區達觀、自由的中47線，昨因落石坍方，和平區公所也派員於今天上午10點搶通。

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  • 和平分局協助松鶴部落等居民緊急撤離。（記者歐素美翻攝）

    和平分局協助松鶴部落等居民緊急撤離。（記者歐素美翻攝）

  • 警方將松鶴部落部分居民緊急撤離至活動中心。（記者歐素美翻攝）

    警方將松鶴部落部分居民緊急撤離至活動中心。（記者歐素美翻攝）

  • 東勢區今天雨勢停歇，區長徐佩鈴趕往會勘石角溪等水位，發現水位下降也解除預防性封橋。（記者歐素美翻攝）

    東勢區今天雨勢停歇，區長徐佩鈴趕往會勘石角溪等水位，發現水位下降也解除預防性封橋。（記者歐素美翻攝）

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