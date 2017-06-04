非凡母愛 16堅毅母親獲表揚

歡喜希望社會福利基金會、南市婦聯分會等單位主辦全國非凡母愛獎，今日在新營文化中心舉行頒獎典禮，基金會董事長洪玉欽、南市婦聯分會主委洪沈美珠表揚16位得獎者。（記者王涵平攝）

2017-06-04 15:06

［記者王涵平／台南報導］歹養飼的囝仔嘛係自己生的囝仔！鄭妙珍、馬秋妹展現非凡母愛，將唐氏症、早產視障兒子細心拉拔長大，今日與另外14位母親一起接受表揚。

歡喜希望社會福利基金會、南市婦聯分會等單位主辦全國非凡母愛獎，今日在新營文化中心舉行頒獎典禮，基金會董事長洪玉欽、南市婦聯分會主委洪沈美珠表揚16位得獎者。

何素真（台南市）、鄭妙珍（新竹縣）、林秋蕙（嘉義縣）、鄭秋子（桃園市）、柯婌芬（台南市）、林雪琴（彰化縣）、李家華（新北市）、李孟璇（高雄市）、馬秋妹（屏東縣）、王君瑞（台北市）、陳力仂（台南市）、潘美玲（台東縣）、黃張瓊花（嘉義市）、蕭英美（宜蘭縣）、李睿慈（台南市）、吳佳蓉（台南市），每人獲頒精美賀匾及獎金2萬元。

其中，來自新竹的鄭妙珍與丈夫育有極重度多重障礙的唐寶孩子，兒子出生2年多體重僅10公斤，28年來，鄭妙珍無微不至的照顧，兒子現在可以自行騎單車到舅舅的貨運公司上班，雖沒有薪水，卻可以叫得出每個司機的名字，過年時也可獲得舅舅致贈的大紅包，展現自信成就感。

家住屏東縣三地門鄉的馬秋妹是排灣族原住民，兒子呂文貴是早產兒，也有重度視障，但從小卻對音樂有極高興趣，馬秋妹細心栽培，兒子現在的音樂造詣甚深，今日也在頒獎現場演奏鋼琴（蕭邦幻想即興曲）與長笛（乘著歌聲的翅膀），精彩演出博得熱烈掌聲。

洪沈美珠希望透過非凡母愛獎選拔及表揚，以發掘表彰長期照顧教養身心障礙子女的不平凡感人事蹟，籲請社會各界以同理心對身心障礙同胞及其非凡的母親，給予更多的關懷與鼓勵。

洪玉欽強調，每位受獎人照顧身心障礙子女，都具有忍人所不能忍的耐力以及永不放棄的信念，令人稱讚與感佩。

鄭妙珍與丈夫育有極重度多重障礙的唐寶孩子，兒子出生2年多體重僅10公斤，28年來，鄭妙珍無微不至的照顧。（記者王涵平攝）