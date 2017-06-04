走過失婚、病痛、喪子 獨居嬤刺青轉移傷痛

獨居阿嬤王美智靠10個刺青印記迎新人生。（記者李容萍攝）

2017-06-04 14:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市70歲的獨居阿嬤王美智，20年前在工作中昏倒送醫，檢查罹患恐慌加憂鬱症，病情時好時壞，單親扶養的兒子3年前過世、與女兒的關係又不好，曾有輕生念頭，去年6月到市立圖書館中壢分館借書後經過一家刺青店，一年來身上共刺了10個刺青，或許是以痛制痛獲得療癒，現在她每一天都快樂活下去。

王美智說，一個刺青就代表一個過去和記憶，臉上刺上雙翼代表走出陰霾飛向自由，額頭上的曼陀羅在藏傳佛教代表輪迴，右手臂刺的是南韓一位男演員，左手臂上刺的秋田犬是看了一部日本電影，被狗的忠心感動。

王美智說，自己的一生有點坎坷，國小畢業就開始工作，學歷低、薪水也不高，20歲那年結婚，陸續生下兒子、女兒，但結婚3年前夫工作不如意，開始對她家暴、拳腳相向，經訴請離婚就帶著兩個孩子離開，為了養家，她開始擔任清潔工。

50歲那年她在飯店當清潔工，工作時突然呼吸急促差點昏迷送醫，經過身心科醫師確診「恐慌症」。

王美智說，自己是聽話的病人，但是「老天爺的考驗是不斷的！」退休後幫女兒帶孫子，母女關係每況愈下、最後不相往來，獨居後，她靠著到圖書館借書、到藝術館看展覽和表演，找到心靈寄託，去年6月決定用刺青的痛來代替刀割在身上痛，前9次刺青的痛果不比心痛來的痛，過程中不覺得痛。

直到近日左手臂新刺上秋田犬才有痛苦的感覺，她笑說或許是已經走出傷痛，才會覺得痛了，走過失婚、喪子和女兒關係不好的考驗，她得到啟示，就是人生沒有什麼過不去，只要活著就有希望，每一天都可以是新的一天。

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