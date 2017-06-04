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原水濁度高 中市約2萬戶減壓供水
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豐原給水廠取水濁度高 籲民眾儲水備用

溪水夾帶漂流物，一度卡在石岡壩取水口，造成豐原給水廠一度停擺約2.5小時。（記者歐素美攝）

2017-06-04  14:18

〔記者歐素美／台中報導〕大甲溪暴漲，溪水夾帶漂流物，卡在石岡壩取水口，造成豐原給水廠昨晚停擺約2.5小時，目前台中市19區用戶減壓供水，但仍維持平常出水量的86％，不致影響一般民眾用水。水公司指出，目前僅減壓供水並未停水，但梅雨尚未遠離，仍呼籲民眾儲水備用。

豐原給水廠長廖宜德表示，昨晚7點左右，石岡壩南幹渠原水停供，主因石岡壩取水口遭雜物堵住，一般約20分鐘就能排除，但昨晚長達2.5小時無水進場，原水進水量約減少30萬噸，影響民生用水供應約10萬噸，台中市19區用戶減壓供水，高地、末端用戶會比較明顯。

石岡壩管理中心人員指出，東勢、新社區昨晚降下豪雨，造成大甲溪水瞬間暴漲，晚間7點左右，洪流挾帶雜物堵住取水口，除動用耙汙機外，並開啟排砂門清除，8點40分首度清畢，但上游雨勢未趨緩，雜物不斷堵住取水口，一晚清理10多次，直到昨晚10點40分左右才排除，目前則未再發生堵塞情形，而目前石岡壩洩洪持續中，籲請民眾勿靠近岸邊。

自來水公司第四區管理處處長蕭淑貞表示，昨晚豐原給水廠無法供水，經調度鯉魚潭給水廠全力支援，仍短缺2萬噸左右，目前全市用戶減壓供應，高地、末端用戶會比較明顯，另因水源濁度高，呼籲民眾節水、儲水備用。

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  • 豐原給水廠水源濁度仍高，自來水公司呼籲民眾儲水備用。（記者歐素美攝）

    豐原給水廠水源濁度仍高，自來水公司呼籲民眾儲水備用。（記者歐素美攝）

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