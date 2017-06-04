清大學生議會不滿英文畢業門檻 促校方正視

大學英文畢業門檻要多益750分，清大學生議會認為不合理，是校方單方面的做法，對未通過門檻學生將協助提供救濟途徑。（記者洪美秀攝）

2017-06-04 14:32

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學4年前推動英文畢業門檻，今年有第一屆畢業生，門檻為必須通過中高級英檢初試或多益達750分，不過此門檻卻也導致部分學生因未達門檻畢不了業，清大學生議會在畢業前提案建議校方應廢除此門檻，但遭否決，對未通過門檻學生將提供救濟途徑，呼籲校方正視此問題。

清大教務長戴念華說，其實4年前學校在招生簡章及學則中都有相關述明，這是學生進校就了解的，且英文畢業門檻有7大指標，包括多益、托福及全民英檢及國際認可標準等，甚至只要通過校內的修習門檻即可，目前統計，未達英文畢業門檻的學生，有的是要延畢，有的正在修習英文相關學分，或者正準備出國托福考試，未通過比例約佔畢業生的1%，大約10幾人。

戴念華強調，這項英文畢業門檻並非只有清大制定，包括台大、交大、成大或政大都有，主要是希望提升大學生的英文國際能力，學校所訂的7大指標，只要通過任何一項即可，多數畢業生都已通過此門檻，只有少數還未達到，學校會個別了解，提供協助。

清大學生議會指出，校方自訂的英文畢業門檻，有適法性疑慮，因大學法和清大學則第47條相關規定，只要求修足應修科目與學分就可畢業，認為大學並沒有訂定檢定門檻的依據，也不該制定門檻。

而清大校方以英文畢業門檻需多益達750分及全民英檢中高級初試通過等，認為其他大學如政大只要求多益600分及全民英檢中高級初試，各校門檻標準不一，大學生要通過此門檻不僅要多花費用，取得的證書也未必是需要的；檢定也把學生的學習導向考試。

此外，教學環境的改善也成藉口，像校方想降低語言中心老師的待遇，不僅要求不分寒暑假要每週到校、限制升等與最多聘任6年，讓大學生質疑校方一方面打壓教師，一方面又要求學生學習，是自相矛盾的做法。

學生議會也針對英文畢業門檻不滿的同學，提供救濟途徑，包括直接提起行政訴訟，或進行校內申訴，若在校內申訴失敗，還可再向教育部提出訴願，學生議會將協助未通過英文門檻學生提出申訴。