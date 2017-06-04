畢業生求職大不易 平均投164封履歷才會錄取

yes123 求職4日公布「畢業生職涯規劃調查」結果，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有高達 96.6% 想「先就業」。來賓Ivy（右起）、李羽信、邵璦婷、陳翊榮、楊鈞宜、Tiffany、鄭祐銓分享個人經驗。（記者廖振輝攝）

2017-06-04 14:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕時逢畢業季，畢業生投入職場成討論話題，根據yes123求職網的調查，高達9成6新鮮人選擇先就業，但平均需投多達164封履歷才能獲得1個工作，可是國內實際薪水與預期卻可能相差到6000元之多，顯現出年輕人就業路大不易，因此有2成7寧願選擇創業之路，更有9成想離鄉背井去打拚。

隨著學歷貶值，今年應屆畢業或退伍的新鮮人，有高達9成6想「先就業」，想要「再進修」的僅佔了3.4%，相較於去年的9成5與前年的9成4，一路呈現上升趨勢，更創下2008年金融海嘯以來新高，也反映出「學歷貶值」與「文憑主義式微」的趨勢。

儘管有6成7的人已經在畢業前或退伍前，就開始投遞履歷、找工作，但yes123求職網的調查中也指出，有3成3的人要花1至2個月的時間、2成6認為要花2至3個月的時間才能找到工作，平均約66天。這期間，平均要投17.8封履歷，才會有1次面試機會；同時平均再面試9.2家企業，才會有1次錄取機會。換算下來，等於大概要投164封履歷，才有可能找到第1份工作。

就算找到了工作，所獲得的薪水可能也與自己預期有落差，從yes123求職網的調查發現，今年新鮮人期盼第1份工作的月薪，平均為2萬9832元，比去年減少100元，創10年以來的新低！其中「學士學歷」新鮮人的期望值是2萬8138，「研究所學歷」新鮮人的期望值為3萬4988元。但根據yes123求職網日前的調查，企業願意提供「學士級」起薪平均為2萬6619元，「碩博士級」平均則是2萬8625元，勞資雙方「認知的」起薪落差，約達1500元到6400元左右。

因此，年輕人求職的面向也跳脫傳統上班族，變得更多元。有2成7的人，表達有「自行創業」的意願；而有「低底薪、高獎金」誘因的業務型工作，也受到6成9的新鮮人青睞，願意以業務性質為第1份工作；更有高達9成的新鮮人，考慮離鄉背井到海外工作。

「畢業生職涯規劃調查」，是由yes123求職網於2017年5月17日到5月31日，以網路問卷進行抽樣，調查今年畢業或退伍的會員（擁有學士以上學歷，男役畢或免役），有效問卷共1386份，信心水準為95%，誤差值為正負2.63%。