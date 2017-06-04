貨車亂倒廢棄物 民眾大罵無良

龍水路旁遭亂倒垃圾。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-04 13:50

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕本報剛披露車城景觀道路及墾丁白砂山區遭亂倒垃圾，有民眾感嘆是恆春半島「日常」，PO出上月13日在恆春龍水里路邊，隨手拍下的亂倒廢棄物直擊，氣的當地民眾大罵無良，要報警揪出無良廠商，屏縣環保局也循車牌找人，將依法開罰，也呼籲民眾「爆料也記得報案！」。

影片中拍下一部藍色貨車，看到兩名工人不斷從車上丟棄一袋袋疑似工程廢棄物以保麗龍，拍下的民眾說，拍下後一直覺得很生氣，看到媒體報導恆春半島最近亂倒垃圾情況嚴重，決定公布上個月拍下的惡劣影片不再姑息。

龍水里長張清彬氣憤表示，周邊是有機田種植區，亂倒廢棄物的行為不僅污染環境，也可能影響農作，絕對要揪出無良廠商開罰。

恆春半島日前因旅遊淡季，不少旅宿業者趁機整修，不肖廠商未循正規處理大量裝潢及建築廢棄物，便往美麗的山林或偏僻農地傾倒，由於檢舉蒐證不易，令當地鄉鎮公所相當頭痛，都呼籲民眾踴躍檢舉，維護家鄉環境。

屏縣府環保局表示，這起檢舉影片完整記錄，環保局已經循車牌找人，依《廢清法》開罰，公司可罰5千元，個人則罰1200元，檢舉人可獲得十分之一的檢舉獎金。

「爆料也記得報案！」屏縣府環保局長魯台營指出，環保違規案件蒐證、發現不易，這起違規清倒垃圾案件，民眾做了最好的檢舉示範，但發生當下沒有即時報案檢舉，恐讓污染持續發生，歡迎民眾共同成為環保局的眼睛，上網爆料之餘也別忘記立即報案。（14：18更新）