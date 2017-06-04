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梅雨造成災損 中市府：可申請地方稅減免

2017-06-04  13:28

〔記者張菁雅／台中報導〕梅雨來襲降下豪雨，台中市政府地方稅務局今天表示，若房屋、土地或汽機車因災受損，民眾可依規定申請包括房屋、地價、使用牌照稅及娛樂稅等減免。

地方稅務局指出，房屋稅部分，台中市房屋遭受水災，淹水達50公分以上且有居住事實，以實際淹水日為準，每30日停徵1個月房屋稅，不足30日者以30日計。另外，房屋在災害中受創，毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復方能使用者，免徵房屋稅；毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，可減半徵收。須於災害發生日起30日內提出申請。

使用牌照稅部分，汽車、機車（151cc）以上因災害受損，需修復始能使用或無法再使用，於災害發生日起1個月內，持證明文件向監理機關辦理報停或報廢手續者，使用牌照稅計徵至災害發生前1日；未能即時辦理報停手續，於災害發生日起1個月内，檢具相關機關核發證明及修車廠證明文件，證明有停駛情形者，按修復前未使用日數減免。

此外，因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用的土地，地價稅全免，應於地價稅開徵40日前提出申請；娛樂稅則查定課徵的娛樂稅代徵人，因災害未能營業而受損，應自災害發生日起30日內提出申請，得依勘查結果，扣除其未營業天數，以實際營業天數計徵娛樂稅。

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