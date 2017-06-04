| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

原味輕旅行 慢漫走認識阿美族都蘭部落

探討造型優美的都蘭天主堂。（記者張存薇攝）

2017-06-04  13:27

［記者張存薇／台東報導］台東縣阿美族都蘭部落擁有豐富多彩的原住民文化、傳統特色，東管處與在地青年布告合作，推出「都蘭慢漫走」遊程，與部落媽媽帶領遊客走訪社區聽故事，也玩手作、吃風味餐，遊程可自由搭配，讓民眾深入都蘭認識原住民文化之美。

東管處台東管理站主任王芸琪指出，東管處力推部落觀光、部落工作假期，而都蘭部落接待遊客已日趨成熟，因此輔導部落返鄉青年布告推出付費遊程，也讓部落分享觀光利益。

遊客進入都蘭，可參加社區導覽、品嘗風味餐或DIY任選，布告說，都蘭國小有超過百年歷史，部落裡的天主堂為諾亞方舟造型、很有特色，都是社區參訪的重點，而風味餐則包括野菜、海菜、海產等「山珍海味」。

此外，都蘭部落DIY也很多元，包括樹皮衣包、毛線球、月桃編、檳榔鞘等，工藝師瑪賽說，檳榔鞘早期是族人做為餐具之用，現在研發出項鍊、明信片等各種商品；毛線球原本族人用來當鈕扣之用，因為各家媽媽使用的配色不同，演變成類似家徽的代表，也具有祝福之意。

王芸琪說，遊程採預約制，4人成行，3項遊程都參加、約需半天時間，詳情可參考東管處官網及「都蘭慢漫走」臉書粉絲專頁，預約專線：0973-463097。

查詢。

相關影音

風味餐讓人食指大動。（記者張存薇攝）

部落耆老高秀雪展現百年歷史的阿美族新娘新郎服。（記者張存薇攝）

民眾體驗檳榔鞘項鍊DIY。（記者張存薇攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原住民 都蘭部落 阿美族
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：原味輕旅行 慢漫走認識阿美族都蘭部落


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.