原味輕旅行 慢漫走認識阿美族都蘭部落

探討造型優美的都蘭天主堂。（記者張存薇攝）

2017-06-04 13:27

［記者張存薇／台東報導］台東縣阿美族都蘭部落擁有豐富多彩的原住民文化、傳統特色，東管處與在地青年布告合作，推出「都蘭慢漫走」遊程，與部落媽媽帶領遊客走訪社區聽故事，也玩手作、吃風味餐，遊程可自由搭配，讓民眾深入都蘭認識原住民文化之美。

東管處台東管理站主任王芸琪指出，東管處力推部落觀光、部落工作假期，而都蘭部落接待遊客已日趨成熟，因此輔導部落返鄉青年布告推出付費遊程，也讓部落分享觀光利益。

遊客進入都蘭，可參加社區導覽、品嘗風味餐或DIY任選，布告說，都蘭國小有超過百年歷史，部落裡的天主堂為諾亞方舟造型、很有特色，都是社區參訪的重點，而風味餐則包括野菜、海菜、海產等「山珍海味」。

此外，都蘭部落DIY也很多元，包括樹皮衣包、毛線球、月桃編、檳榔鞘等，工藝師瑪賽說，檳榔鞘早期是族人做為餐具之用，現在研發出項鍊、明信片等各種商品；毛線球原本族人用來當鈕扣之用，因為各家媽媽使用的配色不同，演變成類似家徽的代表，也具有祝福之意。

王芸琪說，遊程採預約制，4人成行，3項遊程都參加、約需半天時間，詳情可參考東管處官網及「都蘭慢漫走」臉書粉絲專頁，預約專線：0973-463097。

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