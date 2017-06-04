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台2線多處泥濘 31.4到36.5公里區段單側雙向通車

台二線在積水退去後，滿地泥濘，指揮交通人員以手勢提醒駕駛人「降速」。（記者李雅雯攝）

2017-06-04  13:26

〔記者李雅雯／新北報導〕滯留鋒面加上西南氣流，雨水狂灌淡水、三芝、石門等區域，上午雨勢稍歇，台二線沿線多處坍方，石門區到金山區區段情況尤其嚴重，積水退去後滿地泥濘，目前台二線31.4公里（核一廠口）到36.5公里（剛由石門區進金山區）路段為單側雙向通車；另側石門往金山方向車道封閉中。

新北市災害應變中心指出，現已動員223位清潔隊員、協調國軍240人前往台二線5處狀況較糟處搶通中，其他受災路段也持續搶修恢復中。

台二線在積水退去後，滿地泥濘，國軍投入災後復原工作。（記者李雅雯攝）

台二線31.4公里到36.5公里區段、石門區往金山區方向車道封閉中；另側則改雙向通車。（記者李雅雯攝）

台二線滿地泥濘；單側雙向通車。（記者李雅雯攝）

台二線在積水退去後可見滿地泥濘。（記者李雅雯攝）

台二線在積水退去後可見滿地泥濘。（記者李雅雯攝）

台二線滿地泥濘。（記者李雅雯攝）

核一廠區外圍坡面坍方，一場雨看見土地的脆弱。（記者李雅雯攝）

核一廠區外圍坡面坍方，一場雨看見土地的脆弱。（記者李雅雯攝）

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