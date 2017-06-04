桃源創作獎頒獎 鄭裕林、羅懿君拿首獎

25歲的香港僑生鄭裕林以「南蠻音韻考」拿下首獎。（記者陳昀攝）

2017-06-04 13:24

［記者陳昀／桃園報導］桃源創作獎今天頒獎，25歲的香港僑生鄭裕林、台灣本地藝術家羅懿君從525名參賽者中脫穎而出，分別以「南蠻音韻考」、「熱帶蒐藏」拿下首獎，鄭裕林探討粵語的聲韻，並呈現對香港政治、社會問題的關懷；羅懿君展現對全球化、資本主義及獨裁政權等意識形態的反思，兩人無獨有偶探討歷史及國族認同，別具意義。

鄭裕林認為，廣東話一直是被壓迫的語言，也很像香港的國際定位，所以他的作品除了探討聲母、韻母跟聲調外，更重要的是政治關懷的內涵，他感慨地說，今天是6月4日，也是他關注政治的啟蒙，希望藉由作品，讓更多人關心香港的政治、社會問題。

羅懿君長年在世界各地駐村，由姑姑羅麗蘭代替領獎，她的作品「熱帶蒐藏」，回溯台灣過去產業脈絡的農業發展，包含木業、茶業、香蕉、甘蔗及鳳梨產業等，也是對霸權年代的關注及批判。

桃園市長鄭文燦頒獎後感慨表示，香港和台灣的處境很類似，在中國的大中華文化架構下，有中心與邊陲的概念，台灣同樣長期被壓抑，但港台都是具有跨文化刺激及創新動力，很具獨特性與自我意識。

「一國兩制根本是失敗的！」他說，香港的存在，不是中國用一國兩制框架就能框得住，台灣與香港應該互相關心，台灣與中國間的關係，也有很多值得反思的部分，他也願意著手推動港台之間的民間與文化互動。

李杰恩「當代風景」、蔡濟安「團塊阿凱夫」以及顏振利「混雜體」，3件作品獲得優選，李杰恩透過在國道1號南北往返的路程，蒐集空氣中的灰塵，再轉換成裝置藝術；蔡濟安將高雄氣爆的報導做成衣服穿上身，混雜體則是以繪畫呈現華人與海外華人的文化背景對照及嫁接，三件作品都展現出對環境、社會及族群認知的反思與叩問。

通過桃源創作獎初審的28件作品，即日起至6月18日在桃園展演中心1樓展出，現場有設置Bicon節點，民眾參觀時可以智慧型手機免費下載APP「蹦世界」，就可直接收看作品導覽。

李杰恩（左2）、蔡濟安（右3）、顏振利（右2），3人作品獲得優選。（記者陳昀攝）