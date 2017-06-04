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彰化「獨木舟嘉年華」如期辦 線西鄉長說有去這裡拜拜…

彰化線西鄉公所在慶安水道舉辦「獨木舟嘉年華「活動，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

2017-06-04  13:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕好神！連日來全台受到受到西南氣流及滯留鋒面影響而持續降雨，但彰化線西鄉公所今天在慶安水道舉辦「獨木舟嘉年華」如期辦理，果然老天爺很賞臉，整個上午只有毛毛雨，中午休息時間才下起一波約10分鐘的大雨；線西鄉長黃浚豪表示，昨天特地去伸港福安宮向媽祖婆祈願，果然神明來幫忙，明天將會去答謝神明！

黃浚豪表示，這場獨木舟嘉年華活動日期早就訂了，因為慶安水道的生態資源豐富，尤其在地擁有專做外銷的獨木舟製造廠商，在廠商熱心贊助下，希望能夠打造慶安水道為獨木舟的活動水域。

秘書葉木樹指出，由於連日來全台各地都陸續傳出大雨成災，鄉公所從氣象局的資料研判，雨勢到今天應該轉弱，但為了讓活動順利進行，昨天由鄉長帶領公所主管一起到伸港福安宮去拜拜，希望「媽祖婆」保佑，活動結束就會來拜拜「還願」。

今天一早彰化線西地區還是有短暫毛毛雨，但不減民眾免費體驗獨木舟的興致，彰化縣輕艇委員會教練陳宏穆表示，民眾都有穿救生衣，體驗之前先聽課，體驗者都是用初學者的「零度槳」，比較好上手，男女老幼都能愉快體驗。

大多數民眾都是第一次體驗獨木舟，大呼過癮，尤其是老天爺作美來幫忙，真是太謝謝了！

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  • 彰化線西鄉公所在慶安水道舉辦「獨木舟嘉年華「活動，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

    彰化線西鄉公所在慶安水道舉辦「獨木舟嘉年華「活動，受到民眾熱烈歡迎。（記者劉曉欣攝）

  • 主祀媽祖的彰化伸港福安宮香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

    主祀媽祖的彰化伸港福安宮香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

  • 彰化伸港福安宮的香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

    彰化伸港福安宮的香火鼎盛。（記者劉曉欣攝）

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