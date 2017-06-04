高雄山區9處路基流失 估15日搶通

高雄台29線那瑪夏臨11便道2k路段流失120公尺路基。（公路總局提供）

2017-06-04 13:05

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源台20線92k勤和路段，和那瑪夏台29線2k、3k路段，共有9處路基流失路斷，公路總局預估15日下午5點搶修通車。

台20線92k為桃源區勤和通往復興以上3部落的聯外道路，路基流失交通中斷，山上有274人受困，但並無重症病患，山上有21天備糧應急。

台29線那瑪夏至五里埔臨11便道，共有8處路基受損，以臨11便道2k路段流失120公尺，和3k路段流失300公尺最為嚴重，不過山區部落居民可由青山農路銜接嘉128對外通行，並無孤島效應。

公路總局高雄甲仙段長王慶雄表示，桃源台20線92K勤和路段因2日持續強降雨，導致荖濃溪水昨晚再次暴漲，原流失路基150公尺擴大為500公尺，所幸道路已預先封閉，因此無人車傷亡。

王慶雄說，經災況現勘評估，將調用異型塊緊急吊放於流失路基缺口溪流沖擊處，再於路基缺口回填土石，並向山側簡易開闢臨時河床通行便道，預計15日下午5點搶通，搶修機具3日中午12點已進駐進行搶通作業。

至於台29線那瑪夏至五里埔臨11便道，經統計共有8處路基受損，臨11便道2k路段流失120公尺，及3k路段流失300公尺，其他6處可單線通車，也預計15日下午5點搶通。