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校園災損5千萬 教育部長基隆勘災

基隆市6月2日豪大雨災情，造成31校、幼兒園所災損；圖為教育部長潘文忠（前右）在市長林右昌陪同下，視察西定國小附幼教室災損情況。（記者俞肇福攝）

2017-06-04  12:56

〔記者俞肇福／基隆報導〕6月2日的大豪雨，在基隆各地造成嚴重災情，基隆共有31校、幼兒園所受災嚴重，粗估災損5000多萬元；教育部長潘文忠4日一早到基隆勘查，允諾3天內先撥補一筆經費，緊急協助處理學校復原，餘依天災程序陳報協助應急。

基隆市安心幼兒園中崙分班、西定國小附設幼兒園均因位處低窪地，6月2日大豪雨造成一樓教室大水沖入，木質地板嚴重泡水、教室內設備泡水；德和國小圍牆坍塌，基隆市立田徑場旁邊坡滑落，需增設排水溝解決，中央經費金援。

教育部長潘文忠早上8點40分抵達安心幼兒園中崙分班，向園長簡美秀與老師致謝，感謝她們第一時間迅速帶離幼童往高樓層跑，讓學童沒有受雨災影響，也沒有餓肚子。

潘文忠部長一共在基隆勘查4校、幼兒園，潘部長允諾3天內撥補經費應急，其餘依照天災程序陳報。

教育部長潘文忠4日前往基隆安心幼兒園中崙分班勘災，部長潘文忠親自用手比了一樓淹水的高度，直呼水災恐怖。（記者俞肇福攝）

基隆市德和國小邊坡在6月2日豪大雨災情中坍塌，教育部長潘文忠4日趕抵勘災，允諾中央金援修復。（記者俞肇福攝）

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