81高齡蒸汽火車頭重出江湖 鐵道迷搶拍

國寶級CK124蒸汽火車頭在彰化火車站展出，吸引鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

2017-06-04 12:54

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化火車站慶祝台鐵創建130週年，今天公開展示已有81年歷史的國寶級CK124蒸汽火車頭，當火車頭從扇形車庫緩緩駛出時，吸引爆滿鐵道迷搶拍，熊熊濃煙正對國人訴說著當年南北馳騁的英姿雄風，彰化站員工也在月台上表演國際鐵路號誌旗舞，候車的旅客也跟著比手畫腳，熱鬧有趣。

今天上午8點多，CK124蒸汽火車頭不斷冒出白煙，伴隨著嘟嘟聲，從彰化市扇形車庫出發，緩緩駛入不遠處的彰化火車站第二月台，沿途就有爆滿鐵道迷搶拍，在月台上守候已久的鐵道迷也紛紛拿起相機對著車頭拍照，或與CK124合影，閃光燈此起彼落。

緊接著，彰化火車站站長卲宏松與10多名男女員工表演國際鐵路舞，員工們手持旗幟上下、左右揮舞，動作整齊一致，獲得候車的旅客熱烈掌聲。

現場還有秀傳醫院量血壓為民眾健康把關，以及南瑤宮聖母將軍電音團表演、彰化市立圖書館合唱團、半線合唱團、彰化市立圖書館烏克麗麗班及彰化社區大學薩克斯風及和太鼓之音樂響宴、台灣新移民發展與交流協會舞蹈表演。

另在會議室還有超級迷你版的蒸汽火車頭、太魯閣號、自強號、電聯車在鐵軌上來回奔波動態展示，也吸引許多鐵道迷近距離觀賞，驚呼聲不斷。

國寶級CK124蒸汽火車頭在彰化火車站展出，吸引鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

國寶級CK124蒸汽火車頭已有81歲高齡。（記者湯世名攝）

國寶級CK124蒸汽火車頭已有81歲高齡，車內的設備都相當老舊。（記者湯世名攝）

慶祝台鐵創建130週年，彰化火車站會議室有迷你版火車動態展示，吸引鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

慶祝台鐵創建130週年，彰化火車站會議室有迷你版火車動態展示，吸引鐵道迷近距離觀賞。（記者湯世名攝）

慶祝台鐵創建130週年，彰化火車站會議室有迷你版火車動態展示，吸引鐵道迷搶拍。（記者湯世名攝）

慶祝台鐵創建130週年，彰化火車站文物室有火車模型展示。（記者湯世名攝）