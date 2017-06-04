高雄以住代護逾5百人搶64眷戶 入住名單8月揭曉

高雄眷村以住代護計畫吸引超過三千人看屋（文化局提供）

2017-06-04 12:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市獨創的「以住代護」眷村文化保存計畫人氣超旺﹗今年釋出64戶，卻吸引超過3千人看屋，徵件截止日則收到超過5百人申請，錄取率僅約10％﹔因競爭激烈，高市文化局為求慎重，將兩階段審查機制調整為三階段，獲選入住名單預定八月揭曉。

以住代護計畫是由現任高市副市長史哲、在擔任文化局長期間推出，為全國首創的文化保存模式，先前累計成功媒合45戶新住戶進駐鳳山黃埔新村，今年舉辦第五期並首度納入左營建業新村，分別釋出黃埔新村28戶、建業新村36戶，共計64戶。

除了戶數增多，文化局今年也提高修繕補助金額，並延長居住年限至5年，以「全民修屋」號召民眾參與眷村守護工作﹔選擇多、補助提高、加上居住年限延長，諸多誘因讓更多人對此計畫感興趣，開放看屋期間累計超過3千人參與。

文化局統計，至截止日已超過5百戶提出申請，錄取率粗估在10%左右﹔因競爭太激烈，文化局將原本審查機制的初審與複審兩階段，調整為初審、複審、再複審，初審通過的民眾將會收到評審委員針對提案提出三個問題，在複審階段通過三個問題考驗者、始得進入再複審階段，透過嚴謹的評審制度，讓房舍找到更合適、更有緣的人家。

文化局表示，評選結果預定八月公布。