| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
搶修完畢！ 台鐵集集線恢復正常行駛 豪雨造成道路坍方 台2線預計傍晚全線暢通 明加油才划算！ 汽柴油降6角 中職》大雨不斷 兩地雙重賽全部延期
 首頁 > 生活

高雄以住代護逾5百人搶64眷戶 入住名單8月揭曉

高雄眷村以住代護計畫吸引超過三千人看屋（文化局提供）

2017-06-04  12:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市獨創的「以住代護」眷村文化保存計畫人氣超旺﹗今年釋出64戶，卻吸引超過3千人看屋，徵件截止日則收到超過5百人申請，錄取率僅約10％﹔因競爭激烈，高市文化局為求慎重，將兩階段審查機制調整為三階段，獲選入住名單預定八月揭曉。

以住代護計畫是由現任高市副市長史哲、在擔任文化局長期間推出，為全國首創的文化保存模式，先前累計成功媒合45戶新住戶進駐鳳山黃埔新村，今年舉辦第五期並首度納入左營建業新村，分別釋出黃埔新村28戶、建業新村36戶，共計64戶。

除了戶數增多，文化局今年也提高修繕補助金額，並延長居住年限至5年，以「全民修屋」號召民眾參與眷村守護工作﹔選擇多、補助提高、加上居住年限延長，諸多誘因讓更多人對此計畫感興趣，開放看屋期間累計超過3千人參與。

文化局統計，至截止日已超過5百戶提出申請，錄取率粗估在10%左右﹔因競爭太激烈，文化局將原本審查機制的初審與複審兩階段，調整為初審、複審、再複審，初審通過的民眾將會收到評審委員針對提案提出三個問題，在複審階段通過三個問題考驗者、始得進入再複審階段，透過嚴謹的評審制度，讓房舍找到更合適、更有緣的人家。

文化局表示，評選結果預定八月公布。

廣告
  • 高雄以住代護計畫人氣超旺（文化局提供）

    高雄以住代護計畫人氣超旺（文化局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 以住代護 眷戶 眷村
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
早午餐✧馬鈴薯蛋餅
港式風味✧蜜汁叉燒
認識親子丼的由來！
好吃的香蕉怎麼挑？
轉寄

標題：高雄以住代護逾5百人搶64眷戶 入住名單8月揭曉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月4日‧星期日‧丁酉年五月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.