宜蘭環保艦隊出發！百艘漁船、軍艦、賞鯨船合體護海

宜蘭百艘漁船軍艦組成環保艦隊，出海撿垃圾。（記者簡惠茹攝）

2017-06-04 11:11

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣首度成立環保艦隊，100多艘漁船、賞鯨船、軍艦加入護海行列，宣誓帶回海底垃圾，宜蘭縣政府環保局表示，這只是第一步，未來會號召1000艘漁船加入，讓海洋生生不息。

6月8日是世界海洋日，宜蘭縣今天成立「宜蘭環保艦隊」，共有100多艘漁船、賞鯨船、海巡艇及海軍艦艇加入，縣政府表示，希望透過環保艦隊成立，促使漁船主動將產生的垃圾、廢棄網具及廢棄物帶回岸上，避免任意棄置於海洋，減少海底垃圾的數量。

宜蘭縣政府環保局長周錫福表示，目前整個海洋生態面臨很大的考驗，經過調查發現，海裡面有很多人類製造的垃圾，配合世界海洋日，希望加強對民住的宣導，不論是海上或陸上，都不要將垃圾往海裡丟。

周錫福說，號召漁船加入，除了希望漁船把帶出去的垃圾帶回來，更進一步希望漁船在漁撈過程，協助將海底撈上的垃圾帶回陸地，還給海洋應有的環境，而公部門海軍海巡也當相當配合，集個別小小力量，希望讓海洋環境有很大的改變。

環保局表示，環保艦隊成立只是清淨海洋的第一步，未來將號召全縣1千多艘漁船加入，只有藉由源頭減少廢棄物棄置於海洋，才能讓海洋生生不息。宜蘭縣政府配合環保署，今天也在蘇澳鎮豆腐岬風景區舉辦「宜蘭縣海底清除總動員」，號召蘭陽救援協會20名潛水人員一同淨海清除海底垃圾。