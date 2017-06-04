暴雨受累 教部統計全台學校災損4千多萬

教育部長潘文忠（右）到基隆市關心幼兒園災損情況。（教育部提供）

2017-06-04 10:56

〔記者吳柏軒／台北報導〕全台從6月1日下起暴雨，連日澇災嚴重，教育部今日最新統計指出，全台共有138間學校回報受災，災損金額達4千萬多元，另有1名幼兒園學童上學途中搭機車不慎被大雨沖刷而車禍，幸送醫治療無大礙。

教育部表示，從1日到今日上午9點，各地學校回報這次暴雨災情，共有5所大專、15所高中職、17所國中、83所國小、15所幼兒園及3個下轄管所等138間學校與機關受損，災損金額總計，已達4449萬多元，情況嚴重。

其中，新北市災損2千多萬元最嚴重，雲林縣災損1千多萬元次之，台北市也災損988萬多元；學校方面則是以真理大學因籃球場、排球場及抽水設備毀損，回報災損了1550萬元，雲林縣林頭國小則是操場、跑道、籃球場、車道等淹水而災損800萬元。

人員方面，教育部表示，有淡江大學10名學生2日參加登山活動，因雨受困雪霸國家公園大鹿林道，目前糧食足夠，經當地山青引導留置，後續待消防人員依山路狀況救援；而台北市則有1名幼兒園學童在2日搭機車上學途中，不慎被大雨沖刷發生車禍，幸送醫已無大礙。

教育部說，而根據行政院人事總處資料，今日停止上班上課的區域有：台中市新社區與和平區、雲林縣、南投縣、嘉義縣阿里山鄉、高雄市六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區等，呼籲民眾多加留意公開資訊，小心暴雨災害。