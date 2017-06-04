豪大雨轟台 85條公路客運今停駛

豪雨侵襲，85條公路客運今停駛。基隆市區淹水示意圖。（資料照）

2017-06-04 10:41

〔記者楊媛婷／台北報導〕受連日豪大雨影響，交通部公路總局指出，至今天上午為止，共85條公路客運停駛，及部分路線不靠站，請民眾特別留意。

公路總局指出，今天客運業者停駛的路線包含：

1.豐榮客運【6288】水里－雙龍、【6289】水里－埔里全日停駛。

2.員林客運、彰化客運聯營【6870】臺中－溪頭停駛。

3.南投客運/員林客運/彰化客運【6883】台中-溪頭台灣好行線因溪頭休園停駛。

4.彰化客運【6930】鄉親寮－大坑停駛。

5.台中客運北港線【9015】北港線和【9016】台西四湖線停駛。

6. 南投客運運【6650】埔里－大坪頂、【6651】 埔里－眉原、[6652] 埔里－惠蓀、[6653]草屯－泰雅渡假村、[6655]草屯－大坪、【6658】埔里－翠峰、【6659】埔里－松崗、【6660】埔里－廬山、【6661】埔里－廬山溫泉、【6663】埔里－萬大、【6664】埔里－清境農場、【6666】九族文化村－車坪崙、【6667】埔里－水里、[6669]埔里－廬山、【6671】日月潭－車埕、【6801】日月潭－溪頭、【埔里-清境農場】、【清境農場-合歡山】臨時路線全日停駛。

7.杉林溪遊樂事業【6277】溪頭－杉林溪、【6871】臺中－杉林溪線全日停駛。

8.員林客運【6727】水里-新鄉、【6728】水里-羅娜、【6729】水里-魚池、【6730】水里-信義、【6731】水里-合社、【6732】水里-東埔、【6733】水里-草坪頭線、【6734】東埔-集集、【6739】日月潭-阿里山、[6740]日月潭-東埔全日停駛。

9. 日統客運【7011】斗六－六輕、【7012】西螺－麥寮線停駛。

10. 臺西客運：3條國道客運及40條一般公路客運全部停駛。

11. 嘉義客運：【7701】嘉義－麥寮、【7704】斗六火車站－華山咖啡大街停駛。

12. 國光客運「【1835】台北-阿里山」路線，因道路管制停駛。

另外部分路線不停靠站位，的是嘉義縣公車處【7314】嘉義-達邦行駛至石棹。路線部分路線改道的則是國光客運【1832】台北-埔里（經台14路線）因豪大雨特報多處積水，暫時調整改駛國道6號。