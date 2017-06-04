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李開復籲畢業生 用金字塔、魔法棒與愛心看待AI

創新工場創辦人暨執行長李開復受邀到台灣大學畢業典禮上演講，再提未來AI趨勢，點到AI取代人類工作的問題，盼學生要「用心」創造，思考自己的未來定位。（記者吳柏軒攝）

2017-06-04  10:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學今舉辦畢業典禮，創新工場創辦人暨執行長李開復受邀到台灣大學畢業典禮上演講，再提未來AI趨勢，點到AI取代人類工作的問題，盼學生要「用心」創造自我價值，思考自己的未來定位。

台大今天舉辦105學年度畢典，萬名畢業生齊聚，將步出校園踏出人生新旅程，校方也邀請李開復演講，暢談未來AI科技發展，人才應如何思考自我定位。

李開復點出，近日科技最大新聞就是AlphaGo在圍棋領域打敗人類，人類要贏唯有拔掉電源，而AI發展進入豐足產業，卻也帶來迷惘，認為未來職場「金字塔」將重組，AI恐取代一半人類工作，但其在分析、文學與藝術等仍不如人類，更認為「人與人之間的服務業」將會是未來的就業機會，因服務、參與、聯繫、情感等都是AI不能取代的。

李開復說，台灣服務業從業者最認真、最有人情味，只要走上街頭就能體會，將是台灣的核心競爭力；鼓勵畢業生應把AI視為「魔法棒」，用其升級在專長領域發光，如醫生用AI提高救人機率等。

李開復還觀察，台灣社會有被動、推卸與無奈的氛圍，但他說，經濟沒有進步是政策問題、薪資低是企業的問題，房價高是房地產商的問題，年輕人看不到未來是大環境問題，呼籲畢業生慎選職涯，不要浪費時間做機器勝過人類的事。

李開復再提人生經歷呼籲，指自己4年前被診斷得了第4期淋巴癌，才反思自己研究30多年的AI對自己毫無意義，犧牲了家人，幸運如今病情穩定，決定開始花更多時間與他人交心，強調人類的獨特之處是因為有愛，勉畢業生用愛心找到更多AI無法取代的服務工作，「人體最重要的部位不是大腦，而是我們的心。」

而面臨AI，知名物理學家霍金提醒人類小心發展，李開復則認為，AI就是一個工具，對其過多想像如自我意識、人腦對接等擔憂，都不是真實工程，純屬科幻臆測，認為人類當務之急，是把AI用在各行各業，解決貧窮或飢餓等問題，試著要約束AI發展不正確也做不到，但確保AI可控、降低壞人利用、保護用戶隱私等都要做，但AI核心是創造價值與幫失業的人找新路，其他問題都是次要。

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  • 創新工場創辦人暨執行長李開復指出，AI是一個工具，可用在各行各業解決人類問題，創造新的價值，但其他過多的想像，如自我意識、人腦對接等問題，則非真實工程基礎的科幻臆測。（記者吳柏軒攝）

    創新工場創辦人暨執行長李開復指出，AI是一個工具，可用在各行各業解決人類問題，創造新的價值，但其他過多的想像，如自我意識、人腦對接等問題，則非真實工程基礎的科幻臆測。（記者吳柏軒攝）

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